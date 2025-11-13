Tragedie la o clinică stomatologică: O fetiță de 2 ani a intrat în stop cardio-respirator și a murit

Copilul a intrat în stop cardio-respirator în jurul orei 19:30, iar manevrele de resuscitare nu au reușit să-i salveze viața.

Secția 10 Poliție a fost sesizată prin 112 cu privire la faptul că, la clinica stomatologică, un copil a intrat în stop cardio-respirator.

Polițiștii au mers acolo de urgență și au constatat că sesizarea se confirmă.

Manevre de resuscitare fără succes

Echipajele medicale prezente au făcut manevre de resuscitare.

În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul minorei.

Cazul a fost preluat de către Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Anchetatorii vor stabili toate împrejurările în care s-a produs tragicul eveniment.