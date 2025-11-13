Tragedie la o clinică stomatologică: O fetiță de 2 ani a intrat în stop cardio-respirator și a murit

Copilul a intrat în stop cardio-respirator în jurul orei 19:30, iar manevrele de resuscitare nu au reușit să-i salveze viața.
Secția 10 Poliție a fost sesizată prin 112 cu privire la faptul că, la clinica stomatologică, un copil a intrat în stop cardio-respirator.
Polițiștii au mers acolo de urgență și au constatat că sesizarea se confirmă.
Echipajele medicale prezente au făcut manevre de resuscitare.
În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul minorei.
Cazul a fost preluat de către Serviciul Vătămări și Ucideri din Culpă din cadrul Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Anchetatorii vor stabili toate împrejurările în care s-a produs tragicul eveniment.