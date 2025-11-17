Activitatea clinicii stomatologice din Capitală unde a murit fetița de 2 ani, suspendată

Ministerul Sănătății anunță luni că, în urma verificărilor făcute la clinica stomatologică, s-au găsit mai multe abateri. În aceste condiții, activitatea medicală a fost suspendată și au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum total de 100.000 lei.

Raportul de control al ISS a fost înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru analiză și continuarea demersurilor legale.

În urma verificărilor au fost constatate mai multe neconformități de natură administrativă, inclusiv funcționarea unor cabinete medicale situate la parterul imobilului fără deținerea autorizației sanitare de funcționare.

Săptămâna trecută, o fetiță de 2 ani a murit la o clinică stomatologică din București în timpul unei proceduri de sedare profundă. Copilul a intrat în stop cardio-respirator în jurul orei 19:30, iar manevrele de resuscitare nu au reușit să-i salveze viața.

Astfel, a fost deschis dosar penal, care a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București, după ce a fost înregistrat inițial la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Se fac cercetări pentru ucidere din culpă.