Prognoza meteo București: Vânt puternic duminică, temperaturi de până la 7 grade

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza specială pentru Capitală, valabilă între 26 decembrie, ora 10:00, și 29 decembrie, ora 10:00.
Andreea Tobias
26 dec. 2025, 10:20, Social

Municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice pentru intensificări ale vântului pe parcursul zilei de duminică.

Vineri și sâmbătă dimineață: ceață cu chiciură

În intervalul 26 decembrie, ora 10:00 – 27 decembrie, ora 08:00, în București cerul va fi variabil, cu înnorări seara și noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu viteze de până la 30 km/h în timpul zilei. Temperatura maximă va fi de 2-3 grade, iar cea minimă de -6…-3 grade. În a doua parte a intervalului va fi ceață cu depunere de chiciură.

Meteo București: Sâmbătă: ceață sau nori joși dimineața

În intervalul 27 decembrie, ora 08:00 – 28 decembrie, ora 08:00, cerul va fi variabil, cu probabilitate mare de ceață sau nori joși dimineața. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 3 grade, iar cea minimă va fi de -5…-2 grade.

Duminică: vânt puternic și temperaturi mai ridicate

În intervalul 28 decembrie, ora 08:00 – 29 decembrie, ora 10:00, cerul va fi variabil la București, iar vântul va avea intensificări cu viteze în general de 40-45 km/h. Temperatura maximă va fi de 5-7 grade, iar minima de -4…-2 grade.

