Patru zile de viscol, polei și ninsori. Rafale de 130 km/h în Carpați

Pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă, vântul va prezenta intensificări în regiunile estice, sud-estice și local în centru și sud-vest. Vitezele vor fi în general de 40-60 km/h, amplificând senzația de frig. Duminică, vântul se va intensifica în toată țara.

La munte, temporar vor fi rafale de peste 60-80 km/h, viscolind ninsoarea și zăpada depusă. În nordul, centrul și estul teritoriului, precum și la munte, temporar vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare.

Cantitățile vor fi mai mari în noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică. Local se va depune strat de zăpadă cu grosimi în general de 5-15 cm. Pe arii restrânse se va forma ghețuș sau polei.

Cod galben vineri și sâmbătă: viscol în Carpați, vânt puternic în Moldova

Prima avertizare Cod galben este valabilă în intervalul vineri, ora 14 – sâmbătă, ora 16. Temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, în vestul Olteniei și pe litoral, cu viteze de 50-70 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70-80 km/h, iar în zona înaltă de 90-120 km/h, viscolind zăpada depusă.

Cod galben sâmbătă seara: intensificări în nordul Moldovei

A doua avertizare Cod galben este valabilă de sâmbătă, ora 16, până duminică, ora 2.00. Vântul va avea intensificări în nordul Moldovei și în vestul Olteniei, cu viteze de 50-70 km/h. În Carpații Meridionali și Orientali, vântul va prezenta intensificări mai mari în zona înaltă, unde vor fi rafale de 90-110 km/h, viscolind zăpada depusă.

Cod galben duminică și luni: ninsori viscolite în majoritatea regiunilor

A treia avertizare Cod galben este valabilă în perioada duminică, ora 2.00 – luni, ora 10. Vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a țării. La munte vor fi rafale de 80-110 km/h, iar în Moldova și Transilvania viteza vântului va atinge 60-70 km/h, pe arii restrânse chiar 80 km/h. În celelalte regiuni vor fi intensificări locale și temporare cu viteze în general de 50-60 km/h.

În zona de munte va ninge viscolit, local moderat cantitativ, îndeosebi în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali. Se va depune strat de zăpadă de 10-15 cm, iar vizibilitatea se va reduce semnificativ. Ninsori viscolite se vor semnala local și în nord, centru și est, unde stratul de zăpadă va fi în general de 3-6 cm.

Cod portocaliu în zona înaltă a Carpaților: rafale de peste 130 km/h

Cea mai severă avertizare este de tip Cod portocaliu, valabilă de duminică, ora 2.00, până luni, ora 10. În zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110-130 km/h. Va ninge viscolit, vizibilitatea va fi foarte redusă, iar zăpada va fi troienită.