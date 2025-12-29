Accident grav în Pasajul Unirii. Mașină răsturnată după schimbarea benzilor la viteză mare

Incidentul a fost surprins într-o înregistrare video publicată în comunitățile auto Info Trafic România și Infotrafic București și Ilfov, stârnind dezbateri aprinse privind cauzele accidentului și comportamentul șoferilor în pasaj, scrie B355.ro.

Potrivit martorilor și utilizatorilor rețelelor de trafic, viteza excesivă este o problemă recurentă în Pasajul Unirii. Limita legală este de 40 km/h, însă majoritatea șoferilor accelerează la intrarea în tunel.

„Cred că doar 10% din cei care trec prin pasaj ar respecta viteza dacă ar exista un radar fix aici”, a comentat un participant la discuție.

Analizând filmarea, se observă că șoferul de pe banda a doua a încercat să schimbe banda, moment în care și-a pierdut controlul vehiculului. Unele opinii sugerează că schimbarea benzilor în pasaj, combinată cu neatenția față de unghiul mort, a fost cauza principală a răsturnării mașinii. Alți participanți la discuție menționează posibilitatea unei șicane în trafic, dar majoritatea sunt de acord că viteza excesivă și nerespectarea regulilor de circulație au contribuit la accident.

De asemenea, linia continuă dintre benzi a fost punctată de unii șoferi ca element important: schimbarea acesteia este interzisă în tunel, iar nerespectarea regulilor a dus la pierderea controlului asupra mașinii.

Precizările oficiale ale Brigăzii Rutiere confirmă datele din filmare. Conducătorul auto, în vârstă de 24 de ani, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Tânărul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, iar polițiștii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate împrejurările și cauzele accidentului.

Autoritățile recomandă șoferilor să respecte limita de 40 km/h în Pasajul Unirii, să evite schimbările de bandă periculoase și să fie atenți la unghiurile moarte, pentru a preveni accidentele grave.