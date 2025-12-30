Cum se sărbătorește Anul Nou pe mapamond: Obiceiuri pentru alungarea ghinionului și atragerea belșugului

În noaptea dintre ani, superstițiile devin reguli nescrise respectate cu strictețe în multe colțuri ale lumii.

De la focuri ritualice și obiecte aruncate pe fereastră până la mâncăruri simbolice sau gesturi aparent bizare, fiecare cultură își marchează începutul de an prin credințe menite să aducă noroc, sănătate și prosperitate.

Aruncarea trecutului pentru un nou început

În Italia, mai ales în sud, Anul Nou a fost întâmpinat tradițional prin aruncarea obiectelor vechi pe fereastră, ca simbol al renunțării la trecut. Deși obiceiul s-a estompat din motive de siguranță, el rămâne un reper cultural puternic.

În Puerto Rico, oamenii „spală” anul vechi aruncând apă pe geam la miezul nopții, în timp ce în unele zone din America Latină se incendiază păpuși din cârpă, care simbolizează anul ce se încheie.

Focul, element de purificare și noroc

În Ecuador și Peru, arderea fotografiilor sau a păpușilor (muñecos) reprezintă desprinderea de trecut și intrarea „curată” în noul an.

Scoția celebrează Hogmanay prin ritualuri cu foc, unde suluri de smoală aprinse sunt rostogolite pe străzi pentru a „arde” anul vechi.

În Ungaria, sperietori de paie, simboluri ale ghinionului, sunt purtate prin sate și arse la miezul nopții.

Mâncăruri cu putere simbolică

În Spania și Portugalia, miezul nopții vine cu 12 boabe de struguri sau smochine, câte una pentru fiecare dorință din anul ce urmează.

În Germania, turnarea plumbului topit în apă este un ritual de ghicit viitorul, iar formele rezultate sunt interpretate ca semne ale norocului sau ale schimbărilor majore.

În Belgia, o monedă ținută sub farfurie la masa de Anul Nou promite stabilitate financiară.

Zgomot, spargere și gesturi neobișnuite

În Danemarca, spargerea farfuriilor la ușa prietenilor este un gest de afecțiune și noroc.

Irlandezii lovesc pereții și ușile casei cu pâine pentru a alunga spiritele rele și a chema spiritele bune în casă, iar în Cehia viitorul este „citit” în miezul unui măr.

În Rusia, dorințele sunt scrise, arse și amestecate în șampanie, care trebuie băută înainte de ultima bătaie a ceasului.

Ritualuri ale purificării și ale reînnoirii

În Japonia, Anul Nou este un moment profund spiritual. Cele 108 bătăi de gong simbolizează curățarea sufletului de păcatele anului trecut.

În China și Vietnam, artificiile, lampioanele și zgomotul sunt esențiale pentru alungarea spiritelor rele.

În Israel, Rosh Hashanah este un timp al reflecției și al promisiunilor de îndreptare.

Indiferent de formă, toate aceste tradiții reflectă aceeași speranță universală, un nou început mai bun, marcat de ordine, noroc și echilibru.