Ada-Kaleh va fi restaurată. Mehedințenii cer bani europeni pentru salvarea cetății

Consiliul Județean Mehedinți a depus proiectul de finanțare prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia. Scopul este reabilitarea zidurilor cetății relocate pe Insula Șimian, pentru ca patrimoniul fostei Ada-Kaleh să poată fi din nou pus în valoare.

Valoarea totală a investiției se ridică la 23,33 milioane lei, fonduri europene nerambursabile. „Obiectivul principal este transformarea sitului într-un punct de atracție turistică”, a transmis președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu.

Restaurare complexă pentru zidurile cetății

Proiectul presupune consolidarea cazematei cu pasaj, a ravelinului Belgradului și a porților istorice. Zidăria degradată va fi stabilizată, iar elementele de piatră cu valoare artistică vor primi tratamente de conservare pentru a preveni eroziunea și desprinderile.

De asemenea, urmează să fie eliminate infiltrațiile și vor fi amenajate trasee de vizitare în condiții de siguranță. Ambiția este ca fortificația să poată fi deschisă publicului în condiții de siguranță.

Ada-Kaleh renaște în doi ani și jumătate

Durata proiectului este de 30 de luni. Șase luni sunt alocate fazei de proiectare și 24 de luni pentru execuția lucrărilor. Acestui calendar i se adaugă perioada necesară evaluării și procedurilor de achiziție.

Demersurile de restaurare au început în 2025, când CJ Mehedinți a semnat un contract în valoare de peste 400.000 lei pentru întocmirea documentațiilor tehnice și obținerea avizelor necesare. Aceasta a fost prima etapă oficială în readucerea la viață a cetății.

Moștenirea insulei dispărute în Dunăre

Cetatea Ada-Kaleh a fost timp de secole un avanpost strategic otoman pe Dunăre, având rol militar și comercial în zona Porțile de Fier. Insula a găzduit o comunitate turcească distinctă, cunoscută pentru bazarul său oriental, moschee, tradițiile culinare și comerțul cu tutun. În 1970, odată cu punerea în funcțiune a Hidrocentralei Porțile de Fier I, insula a fost acoperită de apele Dunării, iar locuitorii au fost strămutați.

Statul român a decis atunci mutarea unor fragmente ale fortificațiilor pe Insula Șimian, planificată ca un “nou Ada-Kaleh” pentru a păstra identitatea culturală a locului. Lucrările de reconstrucție au început, dar proiectul a fost abandonat din lipsă de fonduri și viziune pe termen lung.

Șimian, viitor reper turistic

În prezent, zidurile cetății supraviețuiesc într-un avansat proces de degradare, iar accesul pe insulă este limitat. Autoritățile speră că noul proiect va repara această moștenire istorică neglijată.

O restaurare reușită ar putea integra Insula Șimian în traseele turistice din zona Porțile de Fier. Aceasta ar genera dezvoltare economică prin turism cultural. De asemenea, ar readuce în atenție patrimoniul comunității turce dispărute. Un mare plus ar fi transformarea zonei într-un reper unic în România.