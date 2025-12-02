Ce îi așteaptă pe români în 2026 dacă se pierd fonduri europene

Ministrul a spus că proiectele europene vor merge înainte și vor fi finanțate, probabil din fonduri românești. Întrebat cum va fi gândit bugetul pe 2026, Pîslaru a dat detalii.

„Banii pe care noi îi primim acum în aceste cereri de plată sunt mai degrabă pentru zona de cash flow, adică pentru a ne asigura că avem un flux de numerar de care avem nevoie”, a declarat ministrul.

Cererea de plată 4

Din acest punct de vedere, suma cea mare și cea mai importantă este 2,62 miliarde de euro din cererea de plată 4 din fonduri europene. Aceasta ar urma să fie primită în primul trimestru din 2025. „Asta e speranța noastră”, a spus Pîslaru.

Cum se va face bugetul pe 2026

Cu privire la banii care vin din cererea de plată 3, ministrul a explicat procedura. „În acest moment, noi în asumția de bugetare pe anul viitor nu avem decât cum să facem ceea ce se întâmplă de obicei la finanță, să provizionăm”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Guvernul va avea o sumă pe care o estimează cumva ca provizionare anul viitor. Bugetul va avea o rezervă astfel încât, într-o eventualitate de diminuare a sumei pentru recuperarea sumelor respective, să existe acoperire.

Provizionare pentru diminuare

„Discutăm aici ca să fie foarte clar mai ales din zona de grant. Vom avea această provizionare astfel încât să putem avea un buget care are rezerva asumată legată de această diminuare”, a spus ministrul.

Este o procedură tehnică atunci când există un anumit risc sau o anumită probabilitate pe care nu o poți estima. „Îți rezervi o sumă pentru a putea să acoperi”, a explicat Pîslaru.

Nu există probleme

Ministrul a subliniat că nu există o problemă în care nu există posibilitatea să construiești bugetul fără a avea răspunsul Comisiei Europene. Se provizionează o sumă asiguratorie pentru a fi siguri că se închid toate proiectele exact cum a spus mai devreme.