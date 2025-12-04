Prima pagină » Social » Criza apei potabile din Prahova. ESZ Prahova anunță că poate relua livrările către operatori și industrie

ESZ Prahova spune că are totul pregătit pentru reluarea livrărilor de apă către operatori și industrie.
04 dec. 2025, 11:06, Social

Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ Prahova) anunță joi că are capacitatea tehnică, fizică și chimică necesară pentru a furniza apă operatorilor și industriei, apă care urmează să ajungă ulterior la populație.

„Colectivul Exploatare Sistem Zonal Prahova a făcut eforturi deosebite pentru a livra apă populaţiei cât mai rapid posibil. Astfel, în această dimineaţă, suntem pregătiţi din punct de vedere tehnic, fizic si chimic, să livrăm apă către agenţii economici”, afirmă societatea în comunicatul oficial.

Instituția transmite că, din acest moment, așteaptă timp de 72 de ore rezultatele analizelor microbiologice, necesare pentru verificarea conformității cu cerințele prevăzute în OG 7/2023.

Societatea asigură apă potabilă pentru 84% din populația județului Prahova și apă industrială pentru numeroase companii locale, în colaborare cu Administrația Națională „Apele Române”, autoritate centrală și acționar unic, și cu parteneri instituționali și economici din sectorul apei.

Ministerul Mediului a respins joi acuzațiile conform cărora ar fi avut informații despre un posibil risc de întrerupere a furnizării apei în localități din Prahova sau că ar fi ignorat avertismente legate de situația de la Paltinu.

Acesta a spus că Exploatare Sistem Zonal Prahova, instituția responsabilă de tratarea și livrarea apei, nu a comunicat faptul că nivelul ridicat al turbidității „ar putea conduce la imposibilitatea de a trata apa şi, implicit, la întreruperea alimentării cu apă potabilă”.

„ESZ Prahova: nu a semnalat riscurile pe care le invocă astăzi, nu a prezentat limitele tehnologice ale staţiei de tratare, nu a informat că turbiditatea ridicată ar face imposibilă tratarea, nu a activat nicio măsură de prevenţie”, acuză ministerul.

Instituția a mai declarat că Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova din 6 noiembrie „nu avertizează asupra unui risc de întrerupere a alimentării din cauza coborârii nivelului apei în urma lucrărilor pentru lacul Paltinu, ci asupra unui risc de întrerupere a alimentării cu apă potabilă dacă nu ar fi fost realizată această lucrare”.

