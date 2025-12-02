Criza apei: Diana Buzoianu explică filmul opririi alimentării cu apă în Prahova și Dâmbovița: Criza a fost generată de neglijențe locale, nu de Minister. Publicul trebuie să știe adevărul.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, condus de Diana Buzoianu, a prezentat public „filmul complet” al evenimentelor care au dus la întreruperea alimentării cu apă în județele Prahova și Dâmbovița, pe fondul unor acuzații politice și informații eronate vehiculate în spațiul public. Ministra subliniază că decizia de oprire a apei nu a aparținut Ministerului, ci a rezultat din incapacitatea operatorului local ESZ Prahova de a furniza apă potabilă conform normelor sanitare, în condițiile unei situații tehnice cunoscute și semnalate din timp.

Primele probleme tehnice: avaria golirii de fund și notele tehnice din iunie

Potrivit documentelor făcute publice de Minister, în 17 iunie 2025, Administrația Bazinală de Apă Buzău–Ialomița a informat Apele Române că există o obturație în amonte la golirea de fund GF2, apărută după desprinderea batardoului submers.

O inspecție subacvatică realizată o zi mai târziu a confirmat avaria și disfuncționalități la sistemul de acționare al vane.

Cu ambele goliri de fund nefuncționale, situația a fost considerată una gravă, astfel că Administrația Națională „Apele Române” a convocat urgent Comisia UCC, responsabilă cu evaluarea siguranței construcțiilor hidrotehnice.

Decizia experților: nivelul lacului trebuie coborât controlat

Comisia UCC a analizat incidentul pe 24 iunie, iar prin raportul din 2 iulie a recomandat coborârea controlată a nivelului acumulării Paltinu, cu prioritate pentru menținerea continuității alimentării cu apă a populației.

Documentația a ajuns apoi la CONSIB, comisia națională responsabilă de siguranța barajelor, care a avizat procedura tehnică: nivelul trebuia redus până la cota 620 mdMN. La 25 iulie, CONSIB a aprobat programul de coborâre, cu condiția monitorizării stricte.

Iulie–octombrie: verificări lunare și agravarea colmatării

Pe parcursul lunilor iulie–octombrie, barajul a fost exploatat conform procedurilor aprobate, iar specialiștii ANAR, ABA și UCC au constatat o colmatare tot mai severă a admisiei GF2.

O nouă inspecție subacvatică, în octombrie, a confirmat că sedimentele au blocat complet zona, fiind necesară o coborâre suplimentară a nivelului până la cota 603–604 mdMN pentru executarea lucrărilor în siguranță.

CONSIB a format o echipă mixtă de experți ANAR, MMAP, Hidroelectrica și autorități locale. Conform regulamentului amenajării, coborârea până la 603 mdMN nu mai necesita un aviz suplimentar.

Diana Buzoianu: operatorul ESZ Prahova știa riscurile încă din octombrie

Ministerul subliniază că ESZ Prahova a fost informat oficial, încă din octombrie, că reducerea nivelului acumulării ar putea afecta alimentarea cu apă și că operatorul avea obligația legală să ia măsuri compensatorii, respectiv asigurarea unor acumulari tampon, identificarea unor surse alternative, pregătirea rețelei pentru scenarii de avarie și informarea publicului și a autorităților locale.

Aceste obligații sunt stipulate în autorizațiile de gospodărire a apelor și în contractul de operare semnat între ESZ Prahova și Apele Române în 2013.

Nicio măsură nu a fost implementată, arată Ministerul.

Ba mai mult, ESZ Prahova, ABA Buzău–Ialomița și Hidroelectrica au transmis Ministerului, pe tot parcursul lunilor octombrie–noiembrie, asigurări oficiale că alimentarea cu apă nu va fi afectată.

De ce s-a oprit apa: turbiditatea a depășit valorile admise

După coborârea controlată și precipitațiile abundente, turbiditatea apei brute a crescut peste limitele admise pentru potabilizare.

Stația Voila nu a mai putut trata apa, iar DSP a confirmat că distribuirea ei ar fi pus în pericol sănătatea publică.

Astfel, oprirea apei a fost o consecință tehnică, nu o decizie administrativă a Ministerului.

„Ministerul Mediului nu operează barajul Paltinu, nu tratează apa și nu decide sistarea alimentării. Decizia a rezultat din imposibilitatea operatorului de a furniza apă conform standardelor”, subliniază Diana Buzoianu.

Ministrul, informat cu întârziere despre criză

Un element extrem de grav, evidențiat în raportul MMAP, este că Ministerul nu a fost informat de instituțiile subordonate despre amploarea crizei.

Situația reală a fost comunicată întâi de primarii localităților afectate, nu de ABA, ANAR sau ESZ Prahova — o abatere majoră de la responsabilitățile legale.

„În aceste condiții, atacurile politice apărute în spațiul public, care sugerează că Ministerul Mediului ar fi responsabil de oprirea apei, sunt false și manipulatorii. Ministerul nu administrează barajul Paltinu, nu operează stațiile de tratare și nu decide sistarea apei. Ministerul a gestionat informațiile primite, care s-au dovedit a fi incomplete și incorecte, și a acționat imediat ce situația reală a devenit cunoscută. Problemele tehnice ale conductei de aducțiune, întreținerea deficitară a bazinelor și absența investițiilor necesare sunt elemente documentate în mod repetat și confirmate de instituțiile de control. Ministerul nu va acoperi nicio formă de neglijență instituțională”, transmite Ministerul Mediului.

Când revine apa

Potrivit datelor transmise de Apele Române, alimentarea lacului de priză al stației Voila a fost reluată prin evacuarea unui debit de 3 m³/s prin aducțiunea Elsin.

Reluarea completă a furnizării apei potabile este estimată la până la șase zile, în funcție de turbiditate și de capacitatea ESZ Prahova de a stabiliza procesul de tratare.

Dacă valorile turbidității se modifică, calendarul va fi ajustat.