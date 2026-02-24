Diana Buzoianu: 3.560 mc de lemn tăiat ilegal descoperiți într-o lună. Prejudiciu de 2 milioane de lei

32% din lemnul ilegal din 2025, descoperit într-o singură lună

Diana Buzoianu a transmis, într-o postare publică, că rezultatele controalelor efectuate de Garda Forestieră în luna decembrie arată o intensificare a acțiunilor împotriva tăierilor ilegale.

„În prima lună de mandat (luna decembrie) a domnului Gârbacea au fost identificați 3.560 mc de lemn tăiat fără drept. Adică 32% din tot lemnul identificat ca fiind tăiat nelegal din anul 2025. Într-o singură lună”, a scris ministra.

Potrivit acesteia, datele au fost primite în urma unei analize oficiale a controalelor realizate de instituție.

Prejudicii de 2 milioane de lei

Ministra susține că, în aceeași perioadă, au fost stabilite prejudicii în valoare de aproximativ 2 milioane de lei. Ele reprezintă 28% din totalul prejudiciilor calculate în 2025 pentru tăieri ilegale.

„Ba mai mult, într-o singură lună au fost stabilite oficial prejudicii (…) în valoare de 2 milioane de lei”, a precizat Buzoianu.

La finalul lunii noiembrie, ministra l-a numit pe George Gârbacea în funcția de inspector general al Gărzii Forestiere. Numirea a fost criticată în spațiul public, fiind catalogată de unii drept o decizie politică.

Buzoianu a respins aceste acuzații, afirmând că rezultatele din prima lună de activitate demonstrează necesitatea unei abordări ferme împotriva „mafiei lemnului”.

Datele prezentate urmează să fie analizate în contextul mai larg al combaterii tăierilor ilegale, un fenomen care afectează de ani de zile fondul forestier din România.