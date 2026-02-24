Prima pagină » Politic » Diana Buzoianu: 3.560 mc de lemn tăiat ilegal descoperiți într-o lună. Prejudiciu de 2 milioane de lei

Diana Buzoianu: 3.560 mc de lemn tăiat ilegal descoperiți într-o lună. Prejudiciu de 2 milioane de lei

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, anunță că în prima lună de mandat a noului inspector general al Gărzii Forestiere au fost identificate 3.560 de metri cubi de lemn tăiat fără drept, reprezentând aproape o treime din totalul constatat în 2025.
Diana Buzoianu: 3.560 mc de lemn tăiat ilegal descoperiți într-o lună. Prejudiciu de 2 milioane de lei
Sursa foto: Lukas Kabon / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM
Victor Dan Stephanovici
24 feb. 2026, 11:16, Economic

32% din lemnul ilegal din 2025, descoperit într-o singură lună

Diana Buzoianu a transmis, într-o postare publică, că rezultatele controalelor efectuate de Garda Forestieră în luna decembrie arată o intensificare a acțiunilor împotriva tăierilor ilegale.

„În prima lună de mandat (luna decembrie) a domnului Gârbacea au fost identificați 3.560 mc de lemn tăiat fără drept. Adică 32% din tot lemnul identificat ca fiind tăiat nelegal din anul 2025. Într-o singură lună”, a scris ministra.

Potrivit acesteia, datele au fost primite în urma unei analize oficiale a controalelor realizate de instituție.

Prejudicii de 2 milioane de lei

Ministra susține că, în aceeași perioadă, au fost stabilite prejudicii în valoare de aproximativ 2 milioane de lei. Ele reprezintă 28% din totalul prejudiciilor calculate în 2025 pentru tăieri ilegale.

„Ba mai mult, într-o singură lună au fost stabilite oficial prejudicii (…) în valoare de 2 milioane de lei”, a precizat Buzoianu.

La finalul lunii noiembrie, ministra l-a numit pe George Gârbacea în funcția de inspector general al Gărzii Forestiere. Numirea a fost criticată în spațiul public, fiind catalogată de unii drept o decizie politică.

Buzoianu a respins aceste acuzații, afirmând că rezultatele din prima lună de activitate demonstrează necesitatea unei abordări ferme împotriva „mafiei lemnului”.

Datele prezentate urmează să fie analizate în contextul mai larg al combaterii tăierilor ilegale, un fenomen care afectează de ani de zile fondul forestier din România.

Recomandarea video

INTERVIU cu istoricii Armand Goșu și Cosmin Popa, la 4 ani de război: „Nu exclud un scenariu care să reaprindă conflictul diplomatic între București și Kiev” / „Putin construiește un regim fascist într-un cămin de bătrâni” / „A crescut ostilitatea față de Europa” / „Războiul are efecte morale devastatoare asupra rușilor”
G4Media
Doliu la Hollywood! Celebrul actor A MURIT la 71 de ani: „Mă doare inima pentru el”
Gandul
Tragedie în timpul unui zbor spre Paris. Un bebeluș a murit la bordul aeronavei. Ce ar fi pățit micuțul
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
Medic psihiatru, despre efectele dependenței copiilor de social media. Gabriel Diaconu: „Sevrajul vine cu furie, panică, depresie, gânduri suicidare”
Libertatea
Ecuația pilafului. Câtă apă trebuie să pui la fiecare cană de orez
CSID
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor