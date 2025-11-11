Noi atacuri aeriene ale rușilor asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. O dronă a căzut în județul Tulcea

UPDATE: În cursul nopții de 10 spre 11 noiembrie 2025, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în urma informațiilor primite din partea Statului Major al Forțelor Aeriene, a transmis un mesaj Ro-Alert pentru locuitorii din zona de nord a județului Tulcea prin care erau informați despre posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Mesajul a fost transmis la ora 00:07 și a avut o valabilitate de 90 de minute. Prin mesaj au fost transmise populației măsuri de protecție și de siguranță pe care să le adopte în cazul în care situația o impune.

La ora 01:08, dispeceratul ISU Tulcea a fost anunțat prin apel la numărul unic de urgență 112 despre faptul că în apropiere de localitatea Grindu este posibil ca un obiect din spațiul aerian să fi căzut, astfel un echipaj din cadrul Secției de Pompieri Măcin s-a deplasat la locul solicitării.

Ajunși la coordonatele primite, pompierii tulceni au constatat că în urma impactului cu solul nu s-a produs niciun incendiu, la fața locului fiind deja prezente forțe din cadrul MApN care au delimitat zona și s-au asigurat că nu există alte pericole.

„Reamintim locuitorilor județului și, în mod special celor care primesc mesaje de informare și avertizare, că structurile MAI cu rol de apărare și ordine publică sunt în slujba cetățenilor și pun pe primul loc siguranța lor! De aceea, recomandăm ca mesajele transmise să fie citite cu atenție, să fie luate măsurile de siguranță și protecție transmise prin acestea, să își păstreze calmul și să anunțe la 112 orice situație ieșită din comun pe care o observă sau le pune în pericol integritatea personală sau a bunurilor”, transmite ISU Tulcea.

Știrea inițială:

Radarele MApN au semnalat prezența unor grupuri de drone în zona adiacentă spațiului aerian național, ceea ce a determinat activarea preventivă a sistemelor de apărare antiaeriană.â

Condițiile meteo din zona de sud-est a țării nu au permis decolarea aeronavelor din serviciul de luptă Poliție Aeriană.

La ora 01.07, a fost emis un mesaj RO-alert pentru populatia din nordul județului Tulcea. A fost înregistrat un număr mare de explozii pe partea ucraineană a Dunării, în zona portului Izmail.

La ora 01:09, MApN a fost informat despre impactul cu solul al unui vehicul aerian, în zona Grindu, la aproximativ 5 km sud de frontieră.

Echipe de militari s-au deplasat la fața locului și au raportat prezența unor posibile fragmente de dronă. Zona a fost securizată, urmând ca cercetările să fie făcute la primele ore ale dimineții.