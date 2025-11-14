Cardi B a născut al patrulea copil, primul cu partenerul Stefon Diggs

Cardi B a devenit din nou mamă. Reprezentantul ei a confirmat pentru TODAY.com, pe 13 noiembrie, că artista a născut un băiețel, primul copil împreună cu actualul ei iubit, Stefon Diggs. Până acum nu au fost furnizate alte detalii despre naștere.

Anunțul vine la scurt timp după ce Cardi B a publicat pe Instagram un videoclip în care apare dansând pe piesa ei „Hello”. În mesaj, artista a vorbit despre schimbările recente din viața ei, pe care le-a descris ca fiind „capitole și sezoane diferite”, spunând că începe o etapă nouă și că, deși nu este ușor, „a meritat pe deplin”.

Rapperița a explicat că noul copil îi oferă încă un motiv să evolueze: „Am adus muzică nouă, un album nou și un copil nou în lumea mea. Încă un motiv să fiu cea mai bună versiune a mea, încă un motiv să mă iubesc pe mine însămi, ca să pot continua să le ofer copiilor mei viața pe care o merită”. Cardi B a anunțat oficial sarcina în septembrie, într-un interviu CBS News, precizând că bebelușul va veni pe lume înainte de turneul ei din 2026.

Artista mai are trei copii cu fostul soț, rapperul Offset: Kulture, Wave și Blossom, născută în 2024. Cei doi au divorțat pentru a doua oară în 2024.

Stefon Diggs este, la rândul său, tatăl unei fete dintr-o relație anterioară.