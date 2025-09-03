Rapperița Cardi B a fost achitată într-un proces de agresiune: „Nu am atins această femeie, jur pe Dumnezeu”

Incidentul ar fi avut loc în februarie 2018, într-un cabinet de ginecologie din Beverly Hills, unde reclamanta Emani Ellis susține că artista ar fi scuipat-o și ar fi zgâriat-o pe față cu unghiile. Cardi B (32 de ani) a negat constant acuzațiile, afirmând că nu a atins-o pe femeie și că, dimpotrivă, aceasta ar fi abordat-o agresiv și ar fi încercat să o filmeze în secret în timp ce era însărcinată și încerca să-și protejeze intimitatea.

„Jur pe Dumnezeu, o voi spune și pe patul de moarte: nu am atins această femeie. Nu am pus mâna pe ea”, a declarat interpreta hiturilor Money și Bodak Yellow la ieșirea din tribunal, vizibil ușurată după verdict, potrivit Billboard.

Artista, laureată a unui premiu Grammy, a avertizat că nu va mai tolera procese similare: „Următoarea persoană care va încerca să intenteze un proces frivol împotriva mea — voi contraataca și o voi face să plătească. Nu este acceptabil. Nu credeți că o să mă dați în judecată și eu o să accept un acord amiabil ca să vă dau bani. Nu se va întâmpla”.

Decizia juriului închide un proces început acum șapte ani, pe fondul unei cariere în care Cardi B a mai obținut victorii notabile în instanță, inclusiv despăgubiri de milioane de dolari într-un proces de defăimare.