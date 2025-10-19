Aproape două treimi dintre germani vor renuntarea la beneficiile sociale ale refugiatilor ucraineni

Sondajul, realizat de INSA la cererea publicaţiei Bild arată că Germania găzduieşte peste 1.25 milioane de ucraineni, dintre care doar o treime are un loc de muncă. Germania cheltuie anual 6,3 miliarde de euro din fonduri publice pentru aproximativ 700.000 de ucraineni.

Sondajul mai arată că 62% dintre germani consideră că bărbaţii ucraineni apţi de muncă ar trebui returnaţi în Ucraina imediat şi 66% dintre respondenţi s-au poziţionat împotriva plăţii beneficiilor sociale pentru refugiaţi.

Potrivit ONU, 5.7 milioane de ucraineni rămân se află în străinătate, Germania găzduind cei mai mulţi. Sondajele arată că intenţia de întoarcere în Ucraina a refugiaţilor a scăzut de la 74% la 43% în ultimii doi ani.