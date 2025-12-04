Incredibilul tren de mare viteză care leagă două dintre cele mai frumoase orașe din Europa

Noul tren va crește numărul conexiunilor directe zilnice la cinci trenuri. Atât TGV-urile franceze, cât și trenurile ICE germane vor circula pe această rută de mare viteză între cele două capitale europene.

Noul serviciu este posibil datorită modernizării infrastructurii, inclusiv deschiderea unei noi gări în Stuttgart. Proiectul face parte dintr-o inițiativă de consolidare a legăturilor feroviare europene, reducând amprenta de carbon semnificativ.

Acest proiect este în concordanță cu tendința europeană de a favoriza transportul feroviar în detrimentul celui aerian pentru distanțe medii. Distanța dintre Paris și München este de 842 km.

Durata călătoriei redusă cu peste două ore față de prezent

Cu viitoarea linie directă, durata călătoriei va fi redusă considerabil. Noul tren va face legătura mai atractivă atât pentru turiști, cât și pentru călătorii de afaceri între Franța și Germania.

Majoritatea serviciilor actuale necesită una sau mai multe schimbări în orașe germane precum Stuttgart sau Mannheim. Durata medie actuală a călătoriei cu trenul între Paris și München este de aproximativ șase-șapte ore.

Noul serviciu de tren direct de mare viteză este estimat să dureze 4 ore și 40 de minute. Acesta va fi cu peste două ore mai rapid decât serviciile actuale cu schimbări obligatorii.

După succesul rutei îmbunătățite Paris-Berlin de anul trecut, acum este rândul orașului München. Noul serviciu între capitala Franței și frumosul oraș bavarez este preconizat să fie lansat spre sfârșitul anului 2026.

Cinci trenuri directe zilnice cu bilete de la 16 lire sterline

Noul serviciu va crește semnificativ frecvența conexiunilor directe. Sunt planificate cinci trenuri rapide directe pe zi între cele două capitale europene pentru a satisface cererea crescândă, conform Express.

Se preconizează că atât trenurile TGV, cât și ICE vor circula pe această rută. Acestea vor oferi călătorii moderne, de mare viteză, cu confort maxim pentru pasageri europeni.

Costul noului serviciu feroviar direct de la Paris la München nu a fost încă publicat oficial de SNCF sau Deutsche Bahn. Prețurile actuale pentru rutele existente oferă totuși o indicație a tarifelor viitoare estimate.

Cele mai ieftine bilete rezervate în avans costă aproximativ 15,88 lire sterline pe rutele similare existente. Biletele cumpărate în ultimul moment ajung până la 122 lire sterline pentru același traseu Paris-München.

Serviciul nocturn existent are bilete începând de la 29,90 euro (26 lire sterline). Se estimează că noua rută directă de mare viteză va avea prețuri competitive similare pentru a atrage călători.

Tren de mare viteză: Milioane de turiști vor beneficia de noua rută directă

Aproximativ 2,7 milioane de britanici vizitează Parisul în fiecare an. Aceștia fac parte din cei 48 de milioane de turiști care se înghesuie anual în capitala Franței pentru atracții turistice.

München este, de asemenea, o destinație extrem de populară.

Noul tren de mare viteză Paris-München va face călătoria între cele două destinații turistice mult mai ușoară pentru europeni. Тuriștii vor putea vizita ambele orașe într-o singură vacanță, fără complicații.

Alternativa ecologică la avion devine din ce în ce mai atractivă pentru călătorii conștienți de mediu. Trenul de mare viteză oferă confort similar cu mai puțină poluare decât transportul aerian pe aceeași distanță.