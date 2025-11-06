Europa pe șine: Trenuri de mare viteză vor lega capitalele UE, înjumătățind timpul de călătorie

Călătoriile cu trenul între marile orașe europene ar putea deveni, în următorii ani, mai rapide, mai ușoare și mai prietenoase cu mediul. „Călătoriile în Europa ar trebui să fie ușoare, rapide și durabile”, transmite Comisia, subliniind că obiectivul principal este conectarea capitalelor și marilor orașe prin trenuri moderne, care pot atinge viteze de peste 200 km/h și, acolo unde este fezabil economic, chiar peste 250 km/h.

Pe multe rute europene, timpul se înjumătățește

Noul plan, bazat pe Rețeaua Transeuropeană de Transport, își propune să reducă semnificativ timpii de călătorie între capitalele Uniunii Europene, transformând trenul într-o alternativă reală la zborurile pe distanțe scurte.

Potrivit estimărilor Executivului european, pasagerii vor ajunge mult mai repede la destinație: călătoria dintre Copenhaga și Berlin se va reduce de la șapte la patru ore, cea dintre Paris și Roma de la aproape unsprezece ore la mai puțin de nouă, iar traseul Sofia – Atena va scădea spectaculos, de la treisprezece ore și patruzeci de minute la doar șase ore.

De asemenea, legătura dintre Viena și Liubliana va fi parcursă în aproximativ patru ore și jumătate, față de cele peste șase ore de acum.

Trenuri care vor uni Vestul și Estul

Sunt prevăzute și noi conexiuni transfrontaliere care vor uni marile orașe ale Europei. Printre acestea, ruta Lisabona – Madrid – Paris, ce va lega Peninsula Iberică de centrul continentului, precum și coridorul Tallinn – Riga – Vilnius – Varșovia, care va facilita conexiunile dintre statele baltice și Europa Centrală.

„Aceste trasee vor face Europa mai conectată și mai ușor de parcurs, sprijinind în același timp obiectivele de mobilitate verde”, spun oficialii europeni.

20 de milioane de tone de combustibili ecologici

Inițiativa feroviară este completată de planul de investiții pentru transport sustenabil, axat pe dezvoltarea combustibililor regenerabili și cu emisii reduse de carbon, în special pentru aviație și transportul maritim.

Comisia estimează că, pentru atingerea obiectivelor RefuelEU Aviation și FuelEU Maritime până în 2035, vor fi necesare 20 de milioane de tone de combustibili sustenabili, investițiile totale ridicându-se la aproximativ 100 de miliarde de euro. Cele două programe urmăresc reducerea emisiilor de carbon în aviație și transportul maritim prin utilizarea combustibililor verzi.

Un singur bilet pentru mai multe țări

Pentru a transforma în realitate proiectul, Comisia Europeană vrea să elimine blocajele la frontiere și să asigure reguli comune pentru construcția și funcționarea liniilor feroviare. Totodată, urmărește să atragă mai multe investiții în infrastructură și tehnologie și să creeze un sistem unic de rezervare a biletelor, astfel încât pasagerii să poată cumpăra un singur bilet pentru o călătorie care trece prin mai multe țări.

Planul include, de asemenea, o strategie financiară coordonată la nivel european, menită să mobilizeze resursele necesare prin fonduri europene, parteneriate public-private și inițiative comune între statele membre.

Trenurile viitorului, pe agenda Bruxelles-ului

„Scopul nostru este un transport european mai eficient, mai competitiv și mai prietenos cu mediul”, au transmis oficialii europeni, precizând că extinderea trenurilor de mare viteză va ajuta atât la scăderea emisiilor de carbon, cât și la revigorarea economiilor locale și a turismului.”

Pachetul prezentat de Comisie este o propunere politică și strategică, care urmează să fie analizată și adoptată de Parlamentul European și Consiliul UE.