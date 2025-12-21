Care este cea mai lungă șosea din Europa? Are peste 8.000 de kilometri și traversează zece țări

Cea mai lungă șosea din Europa traversează 10 țări, din nordul Franței până în inima Asiei Centrale, și are aproximativ 8.600 de kilometri. Este vorba despre ruta europeană E40, care face parte dintr-o rețea mai largă supravegheată de Comisia Economică pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite.

Potrivit Express, parcurgerea integrală a traseului ar dura aproximativ 54 de zile, timp în care sunt traversate diverse peisaje și cel puțin șase fusuri orare diferite.

De unde începe traseul

Ruta impresionantă este formată dintr-o rețea de autostrăzi, drumuri expres și șosele naționale interconectate în fiecare țară.

Traseul începe în Calais, Franța, și se termină în Ridder, Kazahstan, lângă granițele cu Rusia și China. Pe parcurs, traversează Belgia, Germania, Polonia, Ucraina, Rusia, Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan și Kârgâzstan.

Ruta trece și prin zonele din Ucraina afectate acum de războiul în curs, motiv pentru care călătorii sunt avertizați să evite această porțiune.

La un moment dat, a existat și un proiect pentru construirea unei căi navigabile E40, respectiv un canal de transport care ar fi urmat să lege Marea Baltică de Marea Neagră și să stimuleze comerțul între Polonia, Belarus și Ucraina. Cu toate acestea, proiectul a fost abandonat din cauza opoziției generate de riscurile de mediu.