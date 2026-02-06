Prima pagină » Social » 16 românce intră în rândul sfinților. Canonizarea are loc la Catedrala Patriarhală

16 românce intră în rândul sfinților. Canonizarea are loc la Catedrala Patriarhală

16 românce vor intra în rândul sfinților. Canonizarea are loc vineri la Catedrala Patriarhală din București. Decizia privind trecerea femeilor în rândul sfinților a fost luată anul trecut.
16 românce intră în rândul sfinților. Canonizarea are loc la Catedrala Patriarhală
Petru Mazilu
06 feb. 2026, 10:55, Social

Cele 16 românce vor fi canonizate în cadrul unei ceremonii. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și ceilalți membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române slujesc vineri la Catedrala Patriarhală cu acest prilej, anunță Basilica.

Evenimentul solemn al proclamării canonizării celor 16 Sfinte femei românce va avea loc spre finalul Sfintei Liturghii.

Înainte de începerea Sfintei Liturghii, mai multe moaște au fost așezate în Baldachinul Sfinților spre închinare. Este vorba despre moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina și cele ale Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina de la Reședința Patriarhală.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea celor 16 femei despre care s-a stabilit că au dus o viață sfântă. Ele au fost mucenițe, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare. Decizia privind canonizarea a fost luată în luna iulie 2025.

Recomandarea video

Care e faza cu ”taxa Temu” și de ce ea nu alungă avioanele cargo cu mărfuri asiatice din România / Cum a devenit această narațiune virală pe social media
G4Media
Ninge 10 zile fără oprire în România. Lista orașelor afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct: 'Pare și neîmbrăcată, și...'
Cancan
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
Prosport
Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, afaceristul din Sibiu omorât în casă, a fost reținută pentru că a învățat o tânără cum să își omoare mama ca să îi ia averea
Libertatea
Zodia care începe o viață nouă în 2026: căsătorie și copil. Cristina Demetrescu are însă și un avertisment: „Să nu caute calea scurtă!”
CSID
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Promotor