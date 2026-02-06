16 românce intră în rândul sfinților. Canonizarea are loc la Catedrala Patriarhală

Cele 16 românce vor fi canonizate în cadrul unei ceremonii. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și ceilalți membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române slujesc vineri la Catedrala Patriarhală cu acest prilej, anunță Basilica.

Evenimentul solemn al proclamării canonizării celor 16 Sfinte femei românce va avea loc spre finalul Sfintei Liturghii.

Înainte de începerea Sfintei Liturghii, mai multe moaște au fost așezate în Baldachinul Sfinților spre închinare. Este vorba despre moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarie de la Eghina și cele ale Sfintei Mare Mucenițe Ecaterina de la Reședința Patriarhală.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea celor 16 femei despre care s-a stabilit că au dus o viață sfântă. Ele au fost mucenițe, soții de domnitori, mame de sfinți și mărturisitoare. Decizia privind canonizarea a fost luată în luna iulie 2025.