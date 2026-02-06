Prima pagină » Social » Un bătrân, plecat de acasă, a murit în curtea unui spital din Medgidia

Un bătrân de 81 de ani a murit în cutea unui spital din Municipiu. Acesta plecase de acasă în mod voluntar, cu câteva zile înainte.
Un bătrân, plecat de acasă, a murit în curtea unui spital din Medgidia
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Daiana Rob
06 feb. 2026, 12:04, Social

„La data de 31 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Medgidia au fost sesizați cu privire la decesul unei bărbat, de 81 de ani, în curtea unui spital din municipiul Medgidia.

La data de 28 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Medgidia au fost sesizați, de către un membru de familie care nu a dorit mediatizarea cazului, cu privire la plecarea voluntară a bărbatului, care la data de 18 ianuarie a plecat în mod voluntar de la domiciliul, fără a reveni până în prezent”, potrivit IPJ Constanța.

Polițiștii au precizat că, din primele cercetări, nu au fost identificate urme vizibile de violență.

Trupul bătrânului a fost dus la Morga Cimitirului Medgidia pentru autopsie, astfel încât medicii să stabilească cauzele decesului.

Poliția a întocmit, în cauză, un dosar penal.

 

