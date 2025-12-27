Trenul legendar care traversează 3 țări și 8 fusuri orare

Calea ferată Transsiberiană din Rusia este cea mai lungă călătorie feroviară din lume. Trenul Transsiberian traversează trei țări și două continente, ducând turiștii în unele dintre cele mai îndepărtate părți ale lumii.

Trenul Transsiberian leagă Rusia, Mongolia și China. Călătoria non-stop traversează în total opt fusuri orare. Călătoria originală durează șapte zile și leagă orașele Moscova de Vladivostok.

Ruta se întinde pe 9.258 km. Este o călătorie unică în viață prin peisaje absolut incomparabile.

Trei rute principale

Există mai multe variante de călătorie cu trenul Transsiberian. Ruta transmanciuriană duce de la Moscova la Beijing și durează șase zile. O călătorie la Ulan-Bator durează aproximativ cinci zile.

Ruta transmongolă este cea mai scurtă, de la Moscova la Beijing, trecând prin Mongolia. Aceasta rămâne totuși o aventură de mai multe zile.

Prețuri de la 88 de lire sterline

Biletele costă de la aproximativ 120 de dolari (88 de lire sterline) pentru un bilet de bază. Călătoria la clasa întâi ajunge până la 1.000 de dolari (740 de lire sterline).

Russian Train a declarat: „Imediat după ce a fost construită la începutul secolului al XIX-lea, calea ferată Transsiberiană a fost proclamată cea mai frumoasă dintre diamantele coroanei Imperiului Rus”, transmite Express.

Experiență fascinantă

Trenul Transsiberian le oferă turiștilor posibilitatea de a călători prin peisaje spectaculoase. Călătoria este o aventură unică în viață.

Un călător a descris călătoria pe Tripadvisor ca fiind „o călătorie unică, de neuitat”. Altul a spus că este o „experiență fascinantă”.

„Eu și soția mea am tăiat de pe lista noastră unul dintre lucrurile de făcut în viață, și anume călătoria cu Trans-Siberianul. Timpul zboară în tren, abia am citit o carte în patru zile”, a mărturisit un turist.

Contact cu localnicii

Trenurile regulate transsiberiene sunt utilizate în principal de localnici pentru naveta zilnică. Acestea reprezintă o modalitate excelentă de a întâlni oameni autentici și de a simți sufletul pur al țării.

Calea ferată a atras mulți călători care doreau să vadă miracolul ingineriei și să experimenteze modul particular de călătorie. Rusia văzută din tren este fascinantă.