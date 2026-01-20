Orașul croat cu cel mai vechi calendar astral din Europa și cea mai faimoasă crimă a Agathei Christie

O civilizație milenară și primul calendar astral din Europa

În 1978, în centrul orașului a fost descoperită o piesă ceramică excepțională, aparținând culturii Vučedol, datată în jurul anului 2600 î.Hr. Această vasă decorată conține ceea ce se consideră cel mai vechi calendar astral cunoscut din Europa, reprezentând ciclul anului în funcție de poziția stelelor, în special a constelației Orion, scrie La Vanguardia.

Vasul este împărțit în patru benzi care simbolizează anotimpurile, iar fiecare bandă include casete ce marchează săptămânile anului și prezintă ideograme ce corespund obiectelor cerești vizibile după apus, cum ar fi Centura lui Orion, Soarele, Cassiopeia și Pleiadele.

Această piesă unică, realizată din ceramică neagră cu simboluri albe, este exponatul central al Muzeului Orașului Vinkovci, contribuind la susținerea ideii că Vinkovci este unul dintre cele mai vechi orașe din Europa locuite continuu de oameni timp de peste 8 000 de ani.

Străzi cu simboluri antice și festivaluri istorice

Pentru că nu toți vizitatorii sunt captivați doar de muzeu, orașul oferă o experiență culturală la nivel urban: pe Vinkovci Corzo, promenada pietonală principală, motive inspirate de calendarul astral sunt reproduse pe plăci mari de pavaj, invitând la o plimbare printre simboluri milenare.

Vinkovci se mândrește și cu un puternic trecut roman. Aici s-au născut împărații romani Valentinian I și Valente, iar în fiecare iunie are loc festivalul „Zilele Romane”, în care legionarii reconstruiți, gladiatorii și atelierele istorice aduc la viață epoca Imperiului Roman.

Călătorie literară cu Agatha Christie

Deși nu există dovezi reale ale acestui fapt, Vinkovci este asociat literar cu romanul clasic Asasinat în Orient Express de Agatha Christie.

În poveste, celebrul tren se blochează din cauza unei avalanșe de zăpadă chiar lângă oraș, iar protagonistul detectiv Hercule Poirot rezolvă un mister de crimă pe parcursul opririi forțate. Această legătură fictivă atrage fani ai autoarei în oraș, dornici să regăsească „locul” opririi trenului descris în carte.

Cum ajungi și când să vizitezi

Vinkovci se află la aproximativ 270 km de Zagreb și poate fi ușor accesat cu mașina în sub trei ore pe autostrada E70. Călătoria cu trenul durează ceva mai mult, dar oferă o atmosferă aparte pentru pasionații de rute feroviare istorice.

Clima din zonă este continentală, cu veri calde și ierni reci, ceea ce face perioada aprilie-septembrie ideală pentru vizite culturale și festivaluri.

Vinkovci este astfel o destinație surprinzătoare care combină arheologia preistorică, cultura romană și misterul literar într-o experiență de călătorie unică în Croația.