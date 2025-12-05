Melania Trump a aprins iluminatul bradului național de Crăciun

La ceremonia anuală de iluminare a bradului de pe Ellipse, chiar la sud de Casa Albă, președintele Donald Trump a declarat mulțimii: „Prima doamnă va face onorurile”, transmite AP.

A numărat invers de la cinci la zero. Apoi Melania a pășit înainte și a apăsat un buton care a făcut ca bradul din spatele lor să strălucească cu luminițe aurii.

„E o frumusețe”, a spus președintele.

Evenimentul a inclus spectacole susținute de legendele rockului Beach Boys, cântărețul de muzică creștină Matthew West și artiștii country Gabby Barrett, Jon Pardi, Alana Springsteen, Brett Young și Warren Zeiders.

Într-o scurtă declarație, președintele Trump a abordat acordul de pace semnat joi între Rwanda și Republica Democrată Congo. De asemenea a spus că este fericit că mandatele sale nu au fost consecutive, deoarece va fi în funcție când Cupa Mondială de fotbal și Jocurile Olimpice de vară vor avea loc în Statele Unite anul viitor.

Trump a mulțumit, de asemenea, celor care îi servesc pe cei nevoiași, precum și poliției și altor ofițeri de aplicare a legii, echipelor de intervenție de urgență, agenților de imigrare și vamă și agenților de frontieră „care își riscă viața în fiecare zi”.

Președintele a vorbit, apoi despre cei doi membri ai Gărzii Naționale care au fost împușcați, unul mortal, lângă Casa Albă în ziua dinaintea Zilei Recunoștinței. El a spus că a vorbit cu familia sergentului Andrew Wolfe, care se recuperează în spital.