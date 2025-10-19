Trump ironizează protestele „No Kings” într-un clip generat de inteligența artificială

Protestele „No Kings” împotriva lui Donald Trump au fost organizate de o coaliţie de organizaţii civice care acuză administraţia Trump de tendinţe autoritare, de militarizarea intervenţiilor federale şi de subminarea libertăţilor democratice.

În oraşe importante precum Chicago, estimările indică o participare ridicată în semn de opoziţie la ceea ce este perceput drept concentrarea excesivă de putere în Biroul Oval.

Cum s-a desfăşurat protestul

Potrivit organizatorilor, toate cele 50 de state americane au avut manifestaţii „No Kings”. Marile oraşe au jucat roluri centrale, dar mobilizarea s-a extins şi în oraşe mici, subliniind amploarea nemulţumirii. Autorităţile au raportat că protestele au fost în mare parte paşnice, cu puţine incidente majore.

Reacţia preşedintelui Donald Trump

Ca răspuns la proteste, preşedintele Trump a postat pe platforma sa de social media Truth Social un videoclip provocator, generat prin inteligenţă artificială, în care apare pilotând un avion marcat cu inscripţia „King Trump”, purtând coroană, şi aruncând asupra protestatarilor – în imagini – mari cantităţi de materii fecale.

Filmul scurt, cu accente satirice, a stârnit un val de critici la adresa preşedintelui, laolaltă cu reacţii care îl consideră „lipsit de demnitate” şi „provocator”.

Preşedintele a declarat, totuşi, într-un interviu, că „nu este un rege”, răspunzând astfel direct sloganului protestatarilor.