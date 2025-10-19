Milioane de americani au ieșit în stradă în marile orașe ale SUA la manifestațiile „Fără Regi”, în semn de protest față de Donald Trump

Manifestațiile, organizate în marile orașe, de la New York, Washington D.C. și Chicago, până la Los Angeles, Miami și Seattle, au fost în mare parte pașnice.

În New York, peste 100.000 de persoane s-au adunat în Times Square și în alte zone ale orașului, potrivit Departamentului de Poliție, care a anunțat că nu au fost făcute arestări.

Protestatarii purtau pancarte cu mesaje precum „Democrație, nu monarhie”, „Nimic nu e mai patriotic decât să protestezi”, „Rezistă fascismului” sau „Constituția nu este opțională”.

Mișcarea „No Kings” („Fără Regi”) a fost concepută ca o reacție la ceea ce protestatarii consideră o „alunecare rapidă spre autoritarism” a administrației Trump, după revenirea acestuia la Casa Albă.

La Los Angeles, mii de oameni au mărșăluit în centrul orașului. În San Diego, poliția a estimat participarea la peste 25.000 de persoane. Evenimente similare au avut loc și în Boston, Philadelphia, Atlanta, Denver, Chicago și Houston.

La Washington D.C., manifestanții au mărșăluit spre Capitoliul SUA, scandând „Așa arată democrația!”.

Protestele au avut loc pe fondul unui nou shutdown guvernamental, care a paralizat programe federale. Organizatorii avertizează că politicile președintelui „pun în pericol echilibrul democratic”.

Trump: „Eu nu sunt un rege”

Partidul Republican a calificat demonstrațiile drept „mitinguri anti-America”. Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a afirmat că protestele „incită la ură și diviziune”.

În timp ce manifestațiile aveau loc, președintele Donald Trump își petrecea weekendul la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida.

„Se referă la mine ca la un rege. Eu nu sunt un rege”, a declarat Trump într-un interviu acordat Fox News.

Potrivit estimărilor profesoarei Dana Fisher, expertă în activism politic la American University din Washington, mitingurile No Kings ar putea deveni una dintre cele mai ample mobilizări civice din istoria modernă a SUA.

Aproximativ șapte milioane de persoane au participat sâmbătă, în întreaga SUA, au anunțat organizatorii. Protestele au adunat cu aproximativ două milioane de participanți mai mult decât la ediția din iunie, conform CNN.