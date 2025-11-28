Donald Trump va opri permanent „migrația din toate țările din Lumea a Treia”

Într-o postare amplă pe Truth Social, Trump a declarat că va „încheia toate admiterile ilegale făcute de administrația Biden” și că va „îndepărta pe oricine nu reprezintă un beneficiu net pentru Statele Unite sau nu este capabil să își iubească țara, va elimina toate beneficiile și subvențiile federale pentru non-cetățeni, va retrage cetățenia migranților care subminează liniștea internă și va expulza orice cetățean străin care reprezintă o povară publică, un risc pentru securitate sau nu este compatibil cu civilizația occidentală”, citează Baha.

Referindu-se la politicile de imigrație, despre care a afirmat că au „erodat” progresele, Trump a spus că este nevoie de „migrație inversă”, pe care a descris-o drept singura modalitate de a „remedia complet această situație”.

Postarea sa a venit după moartea unuia dintre cei doi membri ai Gărzii Naționale care au fost împușcați miercuri în Washington DC, suspectul fiind identificat ca un cetățean afgan.

Sarah Beckstrom, una dintre cele două membre ale Gărzii Naționale împușcate miercuri la Washington DC, a decedat.

„Din păcate, trebuie să vă spun că, cu câteva secunde înainte să continui, chiar acum, am auzit că Sarah Beckstrom din Virginia de Vest, una dintre gărzile militare despre care vorbim”, „tocmai” a decedat”, a spus Trump.

Cealaltă victimă „se luptă pentru viața sa”, a adăugat Trump, menționând că suspectul din spatele atacului armat este „și el în stare gravă”.