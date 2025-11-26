Cine a scurs în presă apelul dintre ruși și omul lui Trump? Ce spun experții

Publicarea acestor convorbiri ridică întrebări majore despre sursa care a decis să expună aceste materiale, considerate extrem de sensibile.

Întrebări fără răspuns despre originea scurgerii

Bloomberg afirmă că a avut acces la audio-ul integral al două convorbiri telefonice: una între Witkoff și consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, și o alta între Ușakov și Kirill Dmitriev, negociator influent în relația cu administrația Trump.

Agenția nu a dezvăluit nicio informație privind proveniența materialelor, însă confirmarea parțială a autenticității de către Ușakov sugerează că înregistrările sunt reale.

În pofida acestei confirmări indirecte, sursa scurgerii rămâne neclară. În timp ce unele scenarii indică posibile rivalități interne din Kremlin, altele acordă o probabilitate mai mare unei operațiuni de interceptare realizate de structuri de informații occidentale.

Ipoteze privind implicarea serviciilor ruse și ucrainene

Experți citați în contextul scandalului înregistrărilor consideră improbabil ca Rusia să fi lăsat deliberat să scape astfel de materiale, întrucât ar compromite un consilier apropiat al lui Vladimir Putin și pe unul dintre interlocutorii cei mai prietenoși ai Moscovei în administrația Trump, scrie The Telegraph.

Totodată, deși Ucraina ar avea un motiv solid pentru expunerea discuțiilor, riscul diplomatic și dificultatea tehnică de a intercepta o convorbire pe WhatsApp în afara teritoriului ucrainean fac această opțiune mai puțin credibilă.

Suspiciuni privind o scurgere din interiorul sistemului american

Potrivit unor foști oficiali din serviciile secrete americane, cea mai probabilă sursă ar fi chiar din interiorul sistemului de informații al SUA. Faptul că Bloomberg a primit acces la audio brut sugerează furnizarea materialelor de către cineva implicat direct în operațiuni de colectare sau cu acces la date clasificate. Totuși, o astfel de scurgere ar reprezenta un gest extrem de riscant pentru orice angajat al CIA sau NSA.

Publicarea acestor înregistrări ar putea compromite o eventuală penetrare de lungă durată a comunicațiilor lui Ușakov, ceea ce ridică și mai multe semne de întrebare despre motivația reală din spatele divulgării.