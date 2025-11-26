Rusia acuză un „act de război hibrid” după scurgerea convorbirii dintre consilierii lui Trump și Putin privind planul de pace pentru Ucraina

Moscova afirmă că scurgerea convorbirii reprezintă o tentativă deliberată de a submina negocierile de pace privind conflictul din Ucraina și o formă de „război hibrid” dus împotriva Federației Ruse.

Transcrierea, publicată de Bloomberg News, ar prezenta discuții din 14 octombrie între trimisul lui Trump, Steve Witkoff, și consilierul de politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov.

Witkoff i-ar fi sugerat diplomatului rus cum să prezinte planul de pace al lui Donald Trump pentru Ucraina.

Reacția Moscovei

Ușakov a declarat că discuțiile nu au fost destinate publicării și a catalogat situația drept „inacceptabilă”. Acesta a subliniat că unele conversații au avut loc pe canale guvernamentale criptate, care dificil pot fi interceptate fără intenție, sugerând că scurgerea ar fi putut fi orchestrată, scrie Reuters.

În schimb, alte conversații ar fi avut loc pe WhatsApp, canal pe care Ușakov îl consideră mai vulnerabil. Oficialul rus a respins ideea ca informațiile să fi provenit de la participanții la apel și a anunțat că va discuta situația cu Witkoff.

Și Kirill Dmitriev, directorul Fondului Rus de Investiții Directe, a catalogat drept „fals” un alt raport Bloomberg despre o convorbire separată cu Ușakov. Viceministrul Serghei Riabkov a susținut că mass-media occidentală participă la un război informațional menit să deterioreze relațiile Moscova–Washington.

Reacția lui Donald Trump

Donald Trump a declarat că nu a ascultat înregistrarea, dar că Witkoff „a procedat ca orice negociator” încercând să explice planul său ambelor părți implicate în conflict. Președintele a calificat discuția drept „standard” în contextul negocierilor.

Scurgerea apare în contextul în care un proiect de plan de pace în 28 de puncte, prezentat recent de Statele Unite, a fost criticat de Kiev și liderii europeni pentru că ar reflecta prea mult pozițiile Rusiei. Ulterior, documentul a fost modificat pentru a integra mai bine interesele Ucrainei.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat dispus să discute direct cu Trump pentru a clarifica punctele rămase în dezbatere, în timp ce Witkoff urmează să se întâlnească din nou cu Vladimir Putin săptămâna viitoare.