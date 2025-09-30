Ce conține ultimul plan de pace al Casei Albe pentru a pune capăt războiului din Gaza

Donald Trump a prezentat luni o nouă lista de prevederi politice pentru pacea în Fâșia Gaza. Președintele american a spus că este „foarte aproape” de a opri conflictul care durează de aproape doi ani.

Documentul, alcătuit din 20 de puncte, include eliberarea ostaticilor și demilitarizarea Hamas.

Documentul a fost publicat după întâlnirea lui Donald Trump cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

După finalizarea întâlnirii, președintele american a spus că Israelul va continua acțiunile militare dacă Hamas nu acceptă propunerea.

Un oficial din Qatar și unul egiptean au transmis luni planul către negociatorii Hamas. Informațiile arată că liderii arabi au aflat prima dată despre aceste prevederi la Adunarea Generală ONU de la New York, săptămâna trecută.

Benjamin Netanyahu, care se afla la Casa Albă alături de Donald Trump, a spus că susține propunerea. Cu toate acestea, el a declarat că, dacă Hamas respinge documentul sau îl încalcă, „atunci Israelul își va termina treaba singur”.

Planul arată că războiul trebuie să se „încheie imediat” în momentul în care ambele părți cad de acord. Eliberarea ostaticilor, vii și decedați, trebuie să aibă loc în 72 de ore, iar „forțele israeliene se vor retrage pe linia convenită pentru a se pregăti pentru eliberarea ostaticilor”, relatează CNN.

Cele 20 de puncte principale ale planului