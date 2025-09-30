Finalizarea acordului cu Trump în Gaza: Opt țări arabe „gata să coopereze” cu Statele Unite

Într-o declarație comună, cele opt țări „laudă rolul președintelui american și eforturile sale sincere de a pune capăt războiului din Gaza ”și „își afirmă disponibilitatea de a se implica pozitiv și constructiv cu Statele Unite și părțile interesate pentru a finaliza acordul și a asigura implementarea acestuia ”.

Donald Trump l-a primit luni la Washington pe Benjamin Netanyahu și și-a prezentat planul de pace în 20 de puncte pentru Gaza. Prim-ministrul israelian și-a anunțat „sprijinul” pentru plan, dar a promis că va „termina treaba” dacă Hamas nu îl acceptă.