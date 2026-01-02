Argentina relaxează legislația anti-evaziune

De-a lungul anilor de inflație ridicată și control valutar, argentinienii și-au schimbat sumele deținute în moneda națională pesos, în dolari, pe care adesea îi păstrau acasă, în numerar.

Guvernul estimează că argentinienii dețin aproximativ 251 de miliarde de dolari în ceea ce sunt numiți în mod obișnuit „dolari la saltea” – de șase ori mai mult decât rezervele Băncii Centrale, care se ridicau la 41 de miliarde de dolari la 30 decembrie, potrivit AFP.

Milei și-a propus să-i convingă pe cetățeni să-și depună banii în depozite pentru a ajuta statul să își achite datoria externă în valoare totală de 19 miliarde de dolari în acest an, potrivit Biroului Bugetar al Congresului.

Fondul Monetar Internațional, căruia Argentina îi datorează zeci de miliarde de dolari, a cerut guvernului să își intensifice eforturile pentru a-și reconstitui rezervele valutare epuizate.

Pentru a atrage depozite, Congresul a votat în decembrie să majoreze de 66 de ori suma pentru care cetățenii pot fi urmăriți penal pentru evaziune fiscală, la echivalentul a 70.000 de dolari pe an fiscal.

Legea reduce, de asemenea, termenul de prescripție – numărul de ani de la o presupusă infracțiune în care o persoană poate fi trasă la răspundere – pentru infracțiuni financiare și creează un nou regim care scutește contribuabilii de obligația de a raporta modificările averii lor nete.

Ministrul Economiei, Luis Caputo, a îndemnat băncile să accepte imediat depozitele persoanelor înregistrate în regimul de iertare a datoriilor.

El i-a sfătuit pe cetățeni să își depună banii la Banco Nacion, o bancă de stat, dacă băncile private pun prea multe întrebări despre proveniența fondurilor.

Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia… https://t.co/WW9NA3L3X0 — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 27, 2025

„Își depun dolarii în bancă și îi pot accesa imediat, pentru a-i cheltui după cum doresc sau pentru a economisi și a câștiga dobândă, la fel ca oriunde altundeva în lume”, a scris Caputo pe rețeaua X.

Program de amnistie fiscală

Liderii opoziției au avertizat însă că inițiativa ar transforma Argentina într-o Mecca a spălării de bani.

Milei a lansat un program de amnistie fiscală la câteva luni de la preluarea mandatului, în decembrie 2023. Acea schemă a adus peste 20 de miliarde de dolari în sistemul bancar.

Fondurile au fost blocate în conturi speciale până vineri, când proprietarii au dobândit dreptul de a dispune liber de ele.