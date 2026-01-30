ANAF vânează banii nedeclarați: averile nejustificate și evaziunea

Anunțul a fost făcut de președintele ANAF, Adrian Nica, în cadrul Conferinței Anuale de Fiscalitate EY. Șeful Fiscului a explicat că instituția nu va face verificări „la întâmplare” și nici controale pe criterii de rudenie, ci va urmări diferențele evidente dintre averea deținută și veniturile declarate oficial.

„O persoană care își cumpără o casă de 500.000 de euro, ceasuri de 130.000 de euro, face publice aceste achiziții și, în același timp, declară venituri zero, va fi vizată de ANAF”, a spus Adrian Nica, citat de Ziarul Financiar.

Nu rudele sunt în vizor, ci discrepanțele mari de avere

Președintele ANAF a respins ideea vehiculată în spațiul public potrivit căreia Fiscul ar verifica rudele contribuabililor. „ANAF nu controlează pe nimeni pentru că este rudă cu cineva. Avem treabă doar cu persoanele care au proprietăți și cheltuieli nejustificate. Dacă cineva invocă donații sau împrumuturi fictive, aceste situații vor fi analizate”, a declarat acesta.

El a dat exemple concrete de practici frecvente identificate de Fisc: achiziții de bunuri de valoare pe numele unor persoane fără venituri sau pe numele unor rude în vârstă, urmate de revânzări rapide, pentru a masca proveniența banilor.

Evaziune și venituri nedeclarate în mediul online

Adrian Nica a atras atenția că ANAF a identificat și zone cu venituri importante nedeclarate, inclusiv în mediul online, unde unele persoane obțin sume consistente fără a plăti taxe. „Avem situații în care se obțin zeci de milioane de lei într-un an și nu se declară nimic. Aceste cazuri sunt deja în analiză și vor fi tratate diferit”, a precizat șeful ANAF.

Potrivit acestuia, digitalizarea instituției permite acum identificarea mai rapidă a acestor situații, prin corelarea informațiilor fiscale, bancare și a datelor raportate electronic.

Controale mai bine țintite, nu mai multe

Șeful ANAF a subliniat că obiectivul nu este creșterea numărului de controale, ci controale mai bine țintite, bazate pe analiză de risc, pentru a reduce evaziunea și a crește colectarea fără a pune presiune pe contribuabilii corecți.

Potrivit lui Adrian Nica, ANAF nu derulează o campanie generală, ci își selectează țintele exclusiv pe baza analizei de risc: „Nu ne propunem să hărțuim contribuabilii de bună credință. Ne interesează acele cazuri unde există diferențe evidente între ce se declară și ce se vede în realitate”.