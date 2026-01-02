Prima pagină » Știri externe » Rusia a cerut pe cale diplomatică SUA să înceteze urmărirea unui petrolier

Rusia a cerut pe cale diplomatică SUA să înceteze urmărirea unui petrolier

Rusia a depus o cerere diplomatică oficială prin care Statele Unite ar trebui să înceteze urmărirea unui petrolier care se îndrepta inițial spre Venezuela și care a evitat interceptarea de către SUA timp de aproape două săptămâni, au declarat pentru CNN surse familiarizate cu situația.
Rusia a cerut pe cale diplomatică SUA să înceteze urmărirea unui petrolier
Sursa: Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
03 ian. 2026, 01:52, Știri externe

Demersul trimis Departamentului de Stat în ajunul Anului Nou vine în contextul în care nava, numită Bella 1, a apărut în registrul oficial al navelor din Rusia sub un nume nou.

Nu este clar dacă solicitarea diplomatică va opri eforturile SUA de a intercepta petrolierul. Nava se îndrepta inițial spre Venezuela înainte de a se întoarce pentru a evita confiscarea de către Garda de Coastă a SUA, potrivit CNN.

Președintele Donald Trump a declarat luna trecută o blocadă completă a petrolierelor sancționate care tranzitează spre sau dinspre Venezuela.

Cererea Rusiei vine în contextul în care administrația Trump continuă eforturile intense de a pune capăt războiului Moscovei în Ucraina. Trump a vorbit de două ori cu președintele rus Vladimir Putin în ultima săptămână.

Recomandarea video