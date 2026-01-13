Trump cere Iranului să trateze protestatarii cu omenie, pe fondul unui număr tot mai mare de victime

Trump a declarat că este vorba despre un număr „semnificativ” de victime și că administrația sa va „acționa în consecință”. El a adăugat că guvernul iranian se comportă „foarte prost”.

Totuși, președintele a spus că nu a primit încă un număr confirmat de persoane ucise în cadrul protestelor, menționând că a auzit „cinci cifre diferite” privind bilanțul deceselor.

Potrivit Human Rights Activists News Agency, de la începutul protestelor pe 28 decembrie, 16.700 de persoane au fost arestate, iar peste 2.000 au fost ucise, majoritatea protestatari. Organizația se bazează pe o rețea de activiști din interiorul Iranului pentru confirmarea tuturor deceselor raportate.

Trump: „Sper să nu mai ucidă oameni”

„Mesajul este că trebuie să arate omenie”, a spus Trump despre guvernul iranian, potrivit AP. „Au o problemă foarte mare. Sper să nu mai ucidă oameni”, a continuat președintele american.

Declarațiile sale au venit după ce, mai devreme, Trump a anunțat că întrerupe perspectiva unor negocieri cu oficialii iranieni, în contextul reprimării protestelor, spunând cetățenilor iranieni: „ajutorul este pe drum”.

Televiziunea de stat iraniană a difuzat cel puțin 97 de mărturisiri ale protestatarilor, multe exprimând remușcare, de la începutul demonstrațiilor, conform unui grup de monitorizare a drepturilor omului.

Autoritățile de la Teheran susțin că aceste mărturisiri dovedesc implicarea unor forțe străine, însă activiștii spun că este vorba despre declarații forțate, o practică frecventă a televiziunii de stat.

Iranul, prin intermediul președintelui parlamentului, a avertizat că forțele militare americane și Israelul ar fi „ținte legitime” dacă Washingtonul ar folosi forța pentru a proteja demonstranții.

Trump a spus că nu se lasă intimidat de amenințări.

Peste 600 de proteste au avut loc în toate cele 31 de provincii ale Iranului, potrivit Human Rights Activists News Agency.

Presiunea lui Trump asupra guvernului iranian vine în contextul în care se confruntă cu mai multe crize internaționale: raidul militar din Venezuela pentru arestarea lui Nicolás Maduro, eforturile de pace între Israel și Hamas în Gaza, și negocierile pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.

Activștii pentru drepturile omului spun că acesta este momentul potrivit pentru a slăbi și mai mult regimul de la Teheran, aflat la putere din 1979. Protestele, declanșate inițial de prăbușirea monedei iraniene, s-au transformat într-un test major al conducerii represive a liderului suprem Ali Khamenei.