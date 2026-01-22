Breaking News Macron anunță interceptarea unui petrolier rusesc în Mediterană: „pavilion fals”

Marina Națională a Franței interceptat joi, în Marea Mediterană, un petrolier „în proveniență din Rusia”, suspectat că aparține așa-numitei „flote fantomă” folosită pentru a finanța „războiul de agresiune împotriva Ucrainei”, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron.

Într-un mesaj postat pe rețeaua X, președintele Macron a scris că Marina Franceză a abordat un petrolier provenind din Rusia, care se află sub sancțiuni internaționale, potrivit Le Figaro. Operațiunea s-a desfășurat în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării, a transmis președintele Franței.

Președintele francez a mai transmis că petrolierul „a fost deviat” din ruta sa, iar autoritățile au deschis „o anchetă judiciară” pentru a stabili circumstanțele și eventualele încălcări ale regimului de sancțiuni.

„Nu vom lăsa acest lucru nepedepsit. În această dimineață, Marina Franceză a abordat un petrolier provenind din Rusia, care se află sub sancțiuni internaționale și este suspectat că arborează un pavilion fals. Această operațiune a fost efectuată în marea liberă din Mediterana, cu asistența mai multor aliați ai noștri. A fost realizată în strictă conformitate cu Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării. O anchetă judiciară este în curs de desfășurare. Nava a fost deviată. Suntem hotărâți să respectăm dreptul internațional și să asigurăm eficacitatea sancțiunilor. Activitățile flotei fantomă contribuie la finanțarea războiului de agresiune împotriva Ucrainei.”