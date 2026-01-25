Prima pagină » Știri externe » Franța îl reține pe căpitanul unui petrolier suspectat că operează în flota fantomă

Franța a reținut căpitanul unui petrolier suspectat că folosește un pavilion fals și face parte dintr-o flota fantomă care exportă petrol.
Franța îl reține pe căpitanul unui petrolier suspectat că operează în flota fantomă
Nițu Maria
25 ian. 2026, 18:32, Știri externe

Autoritățile franceze l-au reținut căpitanul unui petrolier interceptat în Marea Mediterană, în cadrul unei anchete care urmărește să stabilească dacă nava a folosit un pavilion fals, a anunțat duminică parchetul din Marsilia.

Nava, denumită Grinch, a fost interceptată joi și direcționată să ancoreze în largul portului francez, fiind suspectată că face parte dintr-o flota fantomă ce permite exporturi de petrol.

Căpitanul, în vârstă de 58 de ani și cetățean indian, a fost reținut în ancheta preliminară, conform comunicatului procurorilor, care nu menționează Rusia, relatează Reuters.

Nava a plecat din portul rus Murmansk la începutul lunii ianuarie și naviga sub pavilionul Comorelor, au precizat autoritățile franceze.

Alți membri ai echipajului, tot cetățeni indieni, rămân la bord în timp ce anchetatorii verifică legalitatea pavilionului și documentele navei.

Uniunea Europeană a adoptat 19 pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, dar Moscova continuă să exporte petrol către țări precum India și China, adesea la prețuri reduse.

O mare parte din aceste livrări se realizează prin flota fantomă, care operează în afara reglementărilor maritime occidentale.

În octombrie, Franța a reținut un alt petrolier sancționat, Boracay, în largul coastelor sale vestice, dar l-a eliberat după câteva zile.

