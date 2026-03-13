FT: Franța și Italia poartă discuții cu Iranul pentru trecerea navelor prin Strâmtoarea Ormuz

Transportul prin Strâmtoarea Ormuz, prin care trece în mod normal aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel mondial, este în prezent aproape blocat în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Noul lider suprem al Iranului a promis că va menține strâmtoarea închisă.

Europa încearcă reluarea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz

Capitalele europene au început aceste discuții preliminare în încercarea de a relua exporturile de petrol și gaze fără a extinde conflictul, au declarat pentru Financial Times trei oficiali informați despre negocieri,

Franța se numără printre țările implicate în aceste discuții, au spus doi dintre oficiali. De asemenea, Italia ar fi încercat să poarte discuții cu Teheranul pe această temă.

Oficialii au avertizat însă că nu există nicio garanție că discuțiile vor avansa sau că Iranul este dispus să negocieze.

Teheranul este suspectat că încearcă să crească prețurile petrolului și gazelor naturale pentru a pune presiune pe președintele american Donald Trump să încheie conflictul, iar noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a promis joi că va continua blocarea strâmtorii.

Statele europene au încercat până acum să evite orice implicare directă în conflict, iar unele au criticat atacul Statelor Unite și al Israelului care a declanșat războiul regional.

Temeri privind scumpirea energiei

Guvernele europene sunt îngrijorate că o blocare prelungită a Strâmtorii Ormuz ar putea duce la creșterea puternică a prețurilor la energie pentru companii și populație, agravând problemele economice ale continentului și punând presiune suplimentară pe bugetele statelor.

Prețul petrolului a urcat la aproximativ 100 de dolari pe baril, de la aproape 60 de dolari la începutul anului. În aceeași perioadă, prețurile gazelor naturale în Europa au crescut cu aproximativ 75%.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat în această săptămână că Franța ar putea participa la escortarea navelor dacă tensiunile din regiune se vor reduce.

Un purtător de cuvânt al Palatului Élysée a amintit că Macron a discutat săptămâna trecută cu președintele iranian Masoud Pezeshkian și i-a transmis că Teheranul „trebuie să garanteze libertatea navigației pentru a pune capăt închiderii Strâmtorii Ormuz”.