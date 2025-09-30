Donald Trump: Un armistițiu în Gaza este mai aproape ca niciodată

Propunerea, pe care Trump a dezvăluit-o public pentru prima dată, necesită încă aprobarea Hamas. Și există o serie de prevederi în plan pe care gruparea teroristă le-a respins anterior.

Totuși, Trump părea optimist că, după aproape doi ani de război, s-ar putea ajunge la sfârșitul conflictului – care a lăsat zeci de mii de morți și Gaza în ruine.

„Cred că suntem foarte aproape”, a spus Trump la începutul unei apariții cu Netanyahu în Sala de Mese a Casei Albe. „Nu am terminat încă. Trebuie să-i prindem pe cei de la Hamas.”

Planul prevede eliberarea tuturor ostaticilor rămași deținuți de Hamas – atât vii, cât și morți – în termen de 72 de ore de la acceptarea publică a acordului de către Israel. Atât Trump, cât și Netanyahu au avertizat asupra unor consecințe drastice dacă Hamas respinge propunerea.

„Sper că vom avea un acord pentru pace și, dacă Hamas respinge acordul, ceea ce este întotdeauna posibil – ei sunt singurii care au mai rămas, toți ceilalți l-au acceptat – dar am sentimentul că vom avea un răspuns pozitiv”, a declarat Trump în timpul declarațiilor de la Casa Albă.

„Dacă Hamas respinge planul dumneavoastră, domnule președinte, sau dacă se presupune că îl acceptă și apoi face tot posibilul pentru a-l contracara, atunci Israelul va termina treaba singur”, a spus Netanyahu.

Trump a declarat că Israelul va avea „sprijinul său deplin” pentru a continua să atace Hamas dacă grupul respinge acordul.