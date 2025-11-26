SUA își mărește flota de spărgătoare de gheață în regiunea arctică, în demersul său de a-i valorifica resursele extrem de bogate

Cursa pentru mineralele arctice se intensifică, iar administrația Trump nu vrea să piardă startul.

Administrația Trump își mărește flota de spărgătoare de gheață în Arctica, conform unui raport care avertizează că alte națiuni își extind „capacitățile” în regiunea bogată în resurse, iar China e o amenințare deosebită.

Alături de China e și Rusia mutată în regiune. Topirea gheții oferă noi rute de călătorie și comerciale, oportunități de baze militare, potrivit Axios.

Regiunile arctice și polare, din ce în ce mai importante

Obsesia lui Trump pentru Groenlanda e justificată de dorința de a valorifica imensa bogăție a teritoriului arctic.

Departamentul pentru Securitate Internă acordă prioritate „construirii și întreținerii spărăgoarelor de gheață arctice și polare la nivel național, promovând, în același timp, inițiativele de dezvoltare a forței de muncă”, se arată într-un raport al departamentului.

„Regiunile arctice și polare sunt din ce în ce mai importante pentru securitatea națională și prosperitatea economică și conducerea globală a SUA”, se mai precizează în raport, mai ales că și alte națiuni își extind capacitățile în aceste locații.

Chinezii sunt deja acolo, iar America nu-și permite să nu fie și ea

Un număr „fără precedent” de nave militare și de cercetare chineze au operat în apele arctice americane sau în apropierea acestora în 2025, potrivit raportului intitulat.

Efortul de colaborare pentru spargerea gheții face parte din demersul Gărzii de Coastă de a apăra suveranitatea americană, într-o poziție proactivă, care reflectă „angajamentul reînnoit al administrației de a securiza frontierele și interesele SUA, chiar și în regiunea arctică îndepărtată”.