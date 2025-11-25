China a finalizat cu succes prima misiune de urgență către stația spațială Tiangong

China a efectuat cu succes prima sa lansare spațială de urgență, marți, când nava fără echipaj Shenzhou-22 a decolat spre Tiangong. Nava a ajuns la destinație, unde a andocat automat.

„Nava spațială s-a separat cu succes de rachetă și a intrat pe orbita planificată. Misiunea de lansare a fost un succes complet”, a transmis Agenția Spațială cu Echipaj Uman a Chinei, citată de Reuters.

La începutul lunii noiembrie, nava Shenzhou-20 a suferit fisuri la geam, probabil în urma impactului cu resturi spațiale, astfel, Agenția a folosit nava Shenzhou-21 care andocase la finalul lunii octombrie pentru a transporta un echipaj spre Pământ. Acest demers a lăsând pentru 11 zile stația Tiangong fără o navă de evacuare funcțională, o situație considerată un risc major de siguranță.

Nava Shenzhou-22 a fost lansată pentru a restabili buna funcționare a stație spațiale Tiangong. De asemenea, nava a transportat piese de schimb, materiale medicale și echipamente pentru repararea capsulei avariate, dar și transportat și provizii proaspete, inclusiv fructe, legume și carne.

He Yuanjun, un oficial al Agenției Spațiale chineze a declarat: „Aceasta este prima lansare de urgență a Chinei, dar sper să fie ultima în drumul omenirii către spațiu”.