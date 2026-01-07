Prim-ministrul Canadei va vizita China săptămâna viitoare

Carney încearcă să diversifice exporturile Canadei în afara pieței sale principale, Statele Unite, întrucât Canada se confruntă cu o politică comercială incertă din partea președintelui american Donald Trump, scrie Reuters.

Vizita are ca scop intensificarea colaborării în domeniul comerțului, energiei, agriculturii și securității internaționale, a declarat biroul lui Carney. China este al doilea partener comercial al Canadei.

China a anunțat în august aplicarea unor taxe antidumping preliminare asupra importurilor de canola din Canada, la un an după ce Canada a impus o taxă de 100% asupra importurilor de vehicule electrice din China.

Carney a acceptat să viziteze China după ce s-a întâlnit cu președintele Xi Jinping în Coreea de Sud în octombrie.

Carney a subliniat anterior necesitatea reluării relațiilor la scară largă după ani de deteriorare a acestora.

Ministrul agriculturii din Canada a declarat în noiembrie că vizita sa de o săptămână în China era dovada începutului dezghețării relațiilor bilaterale, lucru de care aveau nevoie disperată fermierii și exportatorii de canola din Canada.