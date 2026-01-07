Japonia condamnă interdicția Chinei privind exportul produselor cu dublă utilizare pentru uz militar

Produsele cu dublă utilizare sunt bunuri, software sau tehnologii care au atât aplicații civile, cât și militare, inclusiv anumite elemente rare esențiale pentru fabricarea dronelor și cipurilor, scrie Reuters.

Prim-ministrul japonez, Sanae Takaichi, a declanșat disputa cu Beijingul la sfârșitul anului 2025, afirmând că un atac chinez asupra Taiwanului, guvernat democratic, ar putea fi considerat o amenințare existențială pentru Japonia.

China consideră Taiwanul ca parte a teritoriului său, o pretenție pe care insula o respinge.

Beijingul i-a cerut să-și retragă declarațiile, ceea ce ea nu a făcut, determinând o serie de contramăsuri, dintre care cea mai recentă a fost interdicția de marți privind exporturile de produse cu dublă utilizare pentru uz militar.

„O măsură ca aceasta, care vizează doar țara noastră, diferă semnificativ de practica internațională, este absolut inacceptabilă și profund regretabilă”, a declarat, miercuri, secretarul șef al cabinetului japonez, Minoru Kihara, principalul purtător de cuvânt al guvernului.

El a refuzat să comenteze impactul posibil asupra industriei japoneze, afirmând că nu este încă clar ce produse vor fi vizate.

Indicele bursier japonez Nikkei a scăzut cu aproximativ 1% miercuri, contrar tendinței globale care a dus indicii de referință din SUA și Europa la niveluri record, acțiunile marilor contractori militari Kawasaki Heavy și Mitsubishi Heavy fiind printre cele mai afectate, cu o scădere de aproximativ 3%.

Restricții pentru pământurile rare

China Daily, un ziar deținut de Partidul Comunist Chinez aflat la putere, a raportat marți că Beijingul ia în considerare înăsprirea revizuirii licențelor de export de pământuri rare către Japonia, citând surse.

O astfel de măsură ar putea avea implicații majore pentru puterea industrială, inclusiv pentru sectorul său cheie al automobilelor, spun analiștii.

Deși Japonia a încercat să-și diversifice aprovizionarea cu pământuri rare de când China a restricționat exporturile de minerale în 2010, aproximativ 60% din importurile sale provin în continuare din China.

Până în prezent, datele vamale ale Chinei nu au arătat niciun semn de scădere a exporturilor de pământuri rare către Japonia, deși datele sunt publicate cu întârziere.

În noiembrie, ultima lună pentru care există date, exporturile au crescut cu 35%, până la 305 tone metrice, cel mai mare nivel înregistrat anul trecut.