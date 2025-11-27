Doi ruși și un american într-o navă spațială Soiuz. Ei se îndreaptă către Stația Spațială Internațională

Echipajul format din trei cosmonauți a început misiunea către Stația Spațială Internațională la bordul unei nave spațiale rusești.

Racheta Soiuz MS-28 a decolat la ora locală 14:27 de la stația Baikonur, închiriată de Rusia, din Kazahstan, potrivit AP.

Nava spațială îi transportă pe astronautul NASA Chris Williams și pe cosmonauții ruși Sergei Mikaev și Sergei Kud-Sverchkov. Nava a andocat la Stația Spațială Internațională la aproximativ trei ore după lansare, la ora 17:34.

Se așteaptă ca toți trei să petreacă aproximativ opt luni la avanpostul orbital. NASA a transmis că este primul zbor spațial pentru Williams, fizician, și Mikaev, pilot militar. În schimb, este al doilea zbor pentru Kud-Sverchkov.

La Stația Spațială Internațională, cei trei s-au alăturat astronauților NASA Mike Fincke, Zena Cardman și Jonny Kim, astronautului Kimiya Yui de la Agenția Japoneză de Explorare Aerospațială și cosmonauților ruși Sergei Ryzhikov, Alexei Zubritsky și Oleg Platonov.

Williams va efectua cercetări științifice și demonstrații tehnologice la avanpostul orbital, menite să promoveze explorarea spațiului și să aducă beneficii vieții pe Pământ, a precizat NASA.