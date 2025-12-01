Nava Shenzhou-20 care a suferit avarii va fi readusă pe Pământ fără echipaj pentru inspecții

La începutul lunii noiembrie, nava Shenzhou-20 a fost declarată nefuncțională după ce astronauții au detectat o fisură în geamul capsulei. Nava era destinată inițial readucerii pe Pământ a echipajului misiunii aflate la bordul stației orbitale chineze Tiangong, însă în urma incidentului, astronauții au fost aduși în siguranță acasă cu o altă navă, nouă zile mai târziu, fiind prima întârziere din cadrul programului spațial chinez.

În timpul misiunii de întoarcere cu nava Shenzhou 21, stația spațială a rămas fără o nava spațială funcțională, însă, săptămâna trecută, a fost efectuată cu succes prima misiune de urgență din istoria programului.

Anunțul întoarcerii a fost făcut de Ji Qiming, purtător de cuvânt al Agenției Spațiale cu Echipaj a Chinei. oficialul a mai anunțat că în timpul zborului de întoarcere, vor fi colectate „cele mai autentice date experimentale”.

Despre avariile suferite de Shenzhou-20, Jia Shijin, unul dintre inginerii responsabili de design a declarat pentru CCTV: „Evaluarea noastră preliminară este că bucata de resturi spațiale era mai mică de 1 milimetru, dar se deplasa incredibil de repede. Crăpătura rezultată se extinde pe o suprafață de peste un centimetru. Dar nu o putem examina direct pe orbită, o vom studia îndeaproape când Shenzhou-20 se va întoarce”, citat de Reuters.

Inginerul a precizat că deși fisura era mică, aceasta s-ar fi putut extinde și ar fi putut provoca depresurizarea capsulei și decesul astronauților.