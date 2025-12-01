Prima pagină » Știrile zilei » Nava Shenzhou-20 care a suferit avarii va fi readusă pe Pământ fără echipaj pentru inspecții

Nava Shenzhou-20 care a suferit avarii va fi readusă pe Pământ fără echipaj pentru inspecții

Nava Shenzhou-20 asupra căreia a fost observată o avarie la începutul lunii noiembrie și care a perturbat pentru prima dată un retur programat în cadrul programului spațial cu echipaj al Beijingului, urmează să fie returnată pe pământ, fără echipaj.
Nava Shenzhou-20 care a suferit avarii va fi readusă pe Pământ fără echipaj pentru inspecții
Sursa foto: captură video
Radu Mocanu
01 dec. 2025, 16:53, Știri externe

La începutul lunii noiembrie, nava Shenzhou-20  a fost declarată nefuncțională după ce astronauții au detectat o fisură în geamul capsulei. Nava era destinată inițial readucerii pe Pământ a echipajului misiunii aflate la bordul stației orbitale chineze Tiangong, însă în urma incidentului, astronauții au fost aduși în siguranță acasă cu o altă navă, nouă zile mai târziu, fiind prima întârziere din cadrul programului spațial chinez. 

În timpul misiunii de întoarcere cu nava Shenzhou 21, stația spațială a rămas fără o nava spațială funcțională, însă, săptămâna trecută, a fost efectuată cu succes prima misiune de urgență din istoria programului. 

Anunțul întoarcerii a fost făcut de  Ji Qiming, purtător de cuvânt al Agenției Spațiale cu Echipaj a Chinei. oficialul a mai anunțat că în timpul zborului de întoarcere, vor fi colectate „cele mai autentice date experimentale”.

Despre avariile suferite de Shenzhou-20, Jia Shijin, unul dintre inginerii responsabili de design a declarat pentru CCTV: „Evaluarea noastră preliminară este că bucata de resturi spațiale era mai mică de 1 milimetru, dar se deplasa incredibil de repede. Crăpătura rezultată se extinde pe o suprafață de peste un centimetru. Dar nu o putem examina direct pe orbită, o vom studia îndeaproape când Shenzhou-20 se va întoarce”, citat de Reuters. 

Inginerul a precizat că deși fisura era mică, aceasta s-ar fi putut extinde și ar fi putut provoca depresurizarea capsulei și decesul astronauților. 

 

Analfabetismul funcțional a devenit risc de securitate națională, spune ministrul Educației
G4media
De ce blocurile comuniste cu spații comerciale la parter sunt mai puțin stabile la un cutremur: „Stâlpii au început să devină mai vulnerabili”
Gandul
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV
Cancan
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport
„Avalanșă” de infractori români care au băgat frica în serviciile sociale din SUA. Fraude de sute de mii de dolari prin „skimming” și carduri clonate
Libertatea
Profeția cutremurătoare a lui Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025! Ce a prezis în catrenele sale
CSID
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Promotor