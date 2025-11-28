Țările UE înăspresc regulile privind accesul Chinei la infrastructura critică

Suedia este cea mai recentă țară care acționează pe fondul îngrijorărilor legate de China, propunând în această săptămână să ofere autorităților locale noi puteri pentru a bloca „statele ostile” să participe la licitații pentru infrastructură dacă implicarea lor ar putea amenința securitatea națională.

Suedia schimbă regulile pentru accesul la proiectele de infrastructură

„Este parte a unei probleme de apărare”, a declarat un oficial suedez pentru Politico, descriind îngrijorările tot mai mari privind accesul unor țări precum China la infrastructura publică.

Această preocupare există și în Polonia, Austria și în instituțiile UE, toate grăbindu-se să introducă măsuri pentru a bloca sau cel puțin a monitoriza investițiile țărilor terțe în infrastructura critică de transport și tehnologie.

Ceea ce a accelerat demersul Suediei a fost o hotărâre recentă a unei instanțe europene referitoare la companii turcești și chineze care au licitat pentru două proiecte feroviare. Judecătorii au concluzionat că furnizorii din țări fără un acord de liber schimb cu UE nu beneficiază de aceleași drepturi ca firmele europene, o interpretare pe care Stockholm a privit-o atât ca pe un semnal verde, cât și ca pe un avertisment.

Noile reguli ale Suediei sunt programate să intre în vigoare în 2027. Nu au fost menționate cazuri concrete, dar ancheta s-a referit în mod repetat la China.

Polonia este, de asemenea, de multă vreme preocupată de implicarea tot mai mare a Chinei în porturile sale. Un nou proiect de lege înaintat de președintele țării ar „adapta reglementările existente privind funcționarea porturilor și, în special, proprietatea imobilelor aflate în perimetrul portuar”.

Și Uniunea Europeană face pași în această direcție

Ana Miguel Pedro, eurodeputat portughez din partea Partidului Popular European, a declarat în primăvară pentru Politico că prezența tot mai mare a companiilor chineze de stat în terminalele portuare europene „nu este doar o problemă economică, ci o vulnerabilitate strategică.”

Aceste preocupări apar în noul pachet european privind mobilitatea militară, care solicită statelor membre să introducă „reguli mai stricte privind proprietatea și controlul infrastructurii strategice cu dublă utilizare”.

Comisarul european pentru Transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a atras de asemenea atenția asupra prezenței Chinei în porturi și a spus că acest subiect va figura în viitoarea strategie pentru porturi a Comisiei Europene, așteptată în 2026.

Industria cere reguli și mai dure pentru furnizorii din afara UE

Austria a intrat la rândul ei în această dezbatere după ce trenuri produse de compania chineză de stat CRRC au intrat în circulație pe ruta Viena–Salzburg, stârnind o reacție politică puternică.

Ministrul austriac al Mobilității, Peter Hanke, a spus că UE trebuie să înăsprească regulile privind achizițiile publice și securitatea digitală pentru achizițiile feroviare susținute de state.

Industria solicită Bruxelles-ului să meargă și mai departe. Asociația Europeană a Industriei Feroviare a argumentat că normele de achiziții ale blocului comunitar sunt depășite și a cerut Comisiei să le actualizeze astfel încât companiile din țări care exclud firmele europene de la licitații să nu poată concura liber pentru contracte în UE.