Milioane de candidați pentru 38 000 de locuri de muncă în administrația publică, în China

Aproximativ 3,7 milioane de persoane s-au înscris pentru testele de sâmbătă și duminică, acestea fiind primele de când guvernul a majorat limita de vârstă pentru anumite posturi. Limita de vârstă pentru candidații cu studii medii a crescut de la 35 la 38 de ani, în timp ce limita de vârstă pentru cei cu studii postuniversitare a fost ridicată de la 40 la 43 de ani, potrivit The Guardian.

Milioanele de candidați vor concura pentru 38.100 de posturi vacante în administrația publică din întreaga țară, echivalentul unei medii de 97 de persoane per loc de muncă.

Unele locuri de muncă sunt deosebit de solicitate. Conform datelor publicate în presa chineză, postul vacant care a primit cele mai multe candidaturi a fost cel de ofițer de imigrare în Ruili, un oraș din sud-vestul provinciei Yunnan, la granița cu Myanmar. Pentru acest post, 6.470 de persoane au fost aprobate să aplice.

S-a majorat limita de vârstă

Beijingul a anunțat în octombrie că limita de vârstă pentru examenele pentru funcția publică va fi majorată, în conformitate cu creșterile recente ale vârstei de pensionare din China.

Îmbătrânirea populației Chinei și diminuarea bugetului de pensii au impus o reflecție asupra vârstelor de pensionare relativ scăzute. Anul trecut, guvernul a aprobat planuri de creștere treptată a vârstei de pensionare pentru prima dată din anii 1950. Vârsta legală de pensionare pentru femei va crește de la 50 la 55 de ani pentru cele care ocupă locuri de muncă de tip „guler albastru” și de la 55 la 58 de ani pentru femeile care ocupă locuri de muncă de tip „guler alb”. Pentru bărbați, vârsta de pensionare va crește de la 60 la 63 de ani.