Ciucu vorbește despre un candidat comun împotriva suveraniștilor: Doamna Alexandrescu crește vertiginos

Declarația a fost făcută miercuri.

„Trebuie să ne uităm la sondajele asumate (…) în momentul de față, pe cifrele pe care le am, eu mă lupt cu Daniel Băluță, și, da, doamna Alexandrescu crește vertiginos și îl lasă chiar mai în urmă pe domnul Drulă. Există pericolul pe fondul retragerii acelui Makaveli (…) există pericolul pentru că prin modul în care își face campanie, prin manipularea și minciuna pe care le propagă doamna Alexandrescu la acel canal de televiziune (…) Am vorbit azi cu mai mulți sociologi îmi confirmă creșterea doamnei Alexandrescu, este momentul să apăs pe pedala campaniei”, a explicat Ciprian Ciucu în cadrul unui interviu acordat publicației Adevărul.

El a vorbit despre o posibilă modificare a strategiei electorale în cadrul alianței de guvernare.

„Dacă dânsa (Anca Alexandrescu n.r.) va mai crește trebuie să reconsiderăm întreaga strategie. (…) Până acum îl vedeam ca principal oponent pe Daniel Băluță, dar pericolul ca așa zișii suveraniști să vină la București crește pe măsură ce campania electorala avansează”, a spus Ciucu

Strategie modificată din mers

Candidatul PNL a mai susținut că reprezentantul USR pierde teren.

„Din păcate în acest moment candidatura domnului Drulă începe să devină irelevantă (…) am văzut datele sociologice, dacă s-ar retrage cineva sunt două aspecte. În cadrul coaliției se poate isteriza PSD-ul, dar puși în fața de a pierde inclusiv PSD, de a pierde cu toții, poate reconsiderăm acest lucru. (…) de ce nu, în baza unui sondaj, cel mai bun să meargă mai departe. Nu fac o propunere, doar explorez”, a adăugat Ciucu.

Liberalul s-a referit și la posibile retrageri ale unor candidați cu șanse mai mici.

„Să găsim o modalitate prin care candidatul cel mai bine plasat să fie susținut (…) Putem găsi zone de colaborare și cu domnul Gheorghe și cu doamna Ciceala”, a precizat Ciprian Ciucu.

Alegerile pentru Primăria București vor avea loc pe 7 decembrie. Până în prezent și-au anunțat intenția de a candida Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL), Cătălin Drulă (USR), Anca Alexandrescu (independentă susținută de AUR), George Burcea (POT), Vlad Gheorghe (independent), Ana Ciceală (SENS) și Alexandru Zidaru (cunoscut drept Makaveli-independent).