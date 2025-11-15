Prima pagină » Știrile zilei » Șase candidați pentru Primăria Capitalei, validați de Biroul Electoral Municipal

Șase candidaturi pentru Primăria Capitalei au fost admise oficial de Biroul Electoral Municipal. Astfe, printre candidații validați se află Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Daniel Băluță (PSD) și Anca Alexandrescu (Alianța „Dreptate pentru București”). Hotărârile BEM pot fi contestate în termen de 24 de ore. Campania electorală începe pe 22 noiembrie.
Gabriel Pecheanu
15 nov. 2025, 22:00, Politic

Biroul Electoral de Circumscripție nr. 42 a admis sâmbătă șase candidaturi pentru Primăria Capitalei.

Candidații validați sunt Cătălin Drulă din partea USR, Ciprian Ciucu (PNL), Anca Alexandrescu (Alianța „Dreptate pentru București”), George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri), Daniel Băluță (PSD) și independentul Virgil Alexandru Zidaru.

Șapte candidați și-au depus dosarele la BEM

În total, șapte candidați și-au înregistrat dosarele pentru cursa electorală, printre care se numără și Liviu Gheorghe Floarea, reprezentant al Partidului Național Țărănesc Maniu-Mihalache, a cărui candidatură nu a fost încă aprobată.

Hotărârile BEM pot fi contestate

Cetățenii, partidele politice, alianțele politice sau alianțele electorale pot contesta hotărârile BEM în termen de 24 de ore de la afișarea candidaturii.

Calendar electoral: termene importante

Ultima zi de depunere a candidaturilor pentru Primăria Capitalei este 17 noiembrie, în timp ce dosarele devin definitive pe 23 noiembrie. Campania electorală va începe pe 22 noiembrie.

