Daniel Băluță a fost ales noul lider al PSD București

Daniel Băluță și-a asumat oficial șefia filialei din Capitală într-un moment descris de liderii partidului ca fiind vital pentru viitorul orașului. În discursul său, noul președinte a subliniat că „organizația PSD București are datoria de a fi forța motrice a partidului și de a demonstra că se poate face o administrație bazată pe rațiune, empatie și realizări concrete.” Confirmarea sa a venit în urma unui vot formal, fără a avea alți contracandidați.

Mesajul lui Grindeanu: un manager, nu de personaje de spectacol pentru București

Prezent la eveniment, liderul național al PSD, Sorin Grindeanu, a accentuat importanța acestei reorganizări și a conturat profilul candidatului ideal pentru Capitală. „Bucureștiul nu mai are timp de pierdut cu figuri pasive, cu aventurieri sau cu celebrități media. Orașul are nevoie de un bun gestionar, un manager capabil să identifice și să rezolve problemele reale”, a declarat Grindeanu.

Totodată, acesta i-a mulțumit Gabrielei Firea pentru activitatea sa de un deceniu la conducerea organizației și a insistat asupra nevoii de unitate în jurul lui Băluță: „Acest transfer de ștafetă este o demonstrație de forță și un semnal clar că suntem uniți.”

Performanța din Sectorul 4, principalul atu în campanie

Argumentul central al social-democraților în favoarea lui Băluță este bilanțul său administrativ. Liderii partidului au pus accent pe proiectele finalizate în Sectorul 4, Grindeanu menționând atragerea a circa 5 miliarde de euro din fonduri europene și construcția de spitale, stații de metrou și școli. „El nu vine cu promisiuni, ci cu fapte demonstrate. Ceea ce a realizat în sectorul său poate fi replicat la scara întregului București”, a completat președintele PSD.

Conferința a avut loc în contextul pregătirilor pentru alegerile locale, unde Bucureștiul reprezintă o miză electorală majoră. Numirea lui Daniel Băluță este însoțită de așteptări ridicate privind consolidarea unei strategii de partid coerente și recâștigarea încrederii votanților din Capitală. Misiunea noului lider va fi să transforme experiența sa administrativă locală într-un proiect credibil pentru întregul oraș, în timp ce PSD mizează pe stabilitate și rezultate concrete pentru a câștiga competiția electorală.