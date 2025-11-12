Grindeanu: Daniel Băluță nu este o amenințare pentru conducerea PSD

Sorin Grindeanu a fost întrebat, la Pro TV, dacă o eventuală victorie a lui Daniel Băluță la alegerile pentru Primăria Capitalei, ar putea deveni o amenințare pentru poziția sa din partid.

Grindeanu a răspuns: „Asta nu înseamnă că Daniel Băluță nu va fi un foarte bun primar pentru București”.

Întrebat în continuare cine va fi responsabil în cazul unei eventuale pierderi a alegerilor, liderul PSD a spus că „nu e vorba de a plăti Daniel Băluță sau cineva. S-a intrat în această bătălie. Nu e un post pe care noi să-l fi avut. La București, funcția de primar general nu e la PSD. Măcar ne organizăm mai bine, iar peste trei ani, dacă se poate să câștigăm primăria generală, nici nu ne caută nimeni”.